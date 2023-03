Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense ribalta il Sant'Agnello e si prende il derby salvezza

Un derby atteso, tre punti in palio pesanti: in ballo c’è la permanenza nella categoria. Allo Stadio Comunale, per la ventottesima giornata del Girone B di Eccellenza, va in scena il confronto tra il Sant’Agnello e il Vico Equense. I padroni di casa sono in ultima posizione, ma in leggera ripresa nelle ultime settimane: la permanenza nella categoria non è più utopica, ma serve comunque una vera e propria impresa. Il Vico Equense, avanti quattro punti in classifica alla vigilia della sfida, va a caccia dell’intero bottino per allontanarsi dal penultimo posto. La squadra locale inizia bene, con caparbietà e determinazione: il vantaggio è immediato e porta la firma di Caputo dopo appena tredici giri di cronometro. La risposta degli azzurro-oro arriva poco più tardi, attorno alla mezz’ora di gioco con Correale che trova il varco giusto per ristabilire l’equilibrio. Poi al 45’ è Mezavilla a completare la rimonta in favore degli ospiti. La gara resta comunque in bilico, il Sant’Agnello cerca di agguantare un prezioso pareggio, ma è il Vico Equense ad andare ancora in rete: all’82’ si concretizza anche il tris di Ascione. Un brutto stop per i locali che si distanziano dalla zona playout, il prossimo confronto sarà sul manto verde della Polisportiva Lioni. Gli ospiti staccano gli avversari e il Faiano in classifica, raggiungendo la fascia utile per gli spareggi: in programma ci sarà lo scontro diretto col Lions Montemiletto.