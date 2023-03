Eccellenza Campania/Girone B - Sant'Agnello ribaltato al Comunale: la Scafatese vince, costieri verso la retrocessione

Diciannovesima sconfitta in campionato, dieci punti di distanza dalla zona playout e la sensazione che la retrocessione - seppur non ancora matematica - sia amara realtà. Il Sant’Agnello illude il Comunale, la Scafatese torna e conquista il successo. Buon approccio per gli uomini di Guarracino che mettono alle corde la squadra di Liquidato: il vantaggio al 20’ porta la firma di Caputo, abile a trovare il varco giusto per sbloccare la contesa. Gli ospiti alzano il baricentro, ma sono i costieri a sfiorare il raddoppio con Coppola e Caputo: Colantuono risponde presente su entrambe le giocate. Gialloblù dominanti nel corso della ripresa, al 50’ Costantino sfiora il pareggio di testa. Al 52’ Cavaliere fraseggia con Tagliamonte e costringe Landolfi all’intervento. Opportunità anche per Iovinella al 57’ e Di Pasquale al 61’. A metà secondo tempo, su un traversone di Trezza, la sfera arriva a Iovinella che trafigge Landolfi. Al 76’ episodio curioso con il destro dell’autore del gol ospite che colpisce la traversa e danza sulla linea. La Scafatese protesta per la rete-fantasma, il direttore di gara lascia proseguire. Lo stesso Iovinella sfiora ancora la marcatura con uno stacco di testa che trova pronto l’estremo difensore. Nel recupero, il Sant’Agnello va vicino al secondo timbro con Coppola e Di Maio in contropiede, Colantuono interviene con bravura. Sul ribaltamento di fronte, Evacuo si guadagna un calcio di rigore. Prima l’errore dagli undici metri, poi palla nel sacco sulla ribattuta: è 1-2 al Comunale.

Il tabellino

Sant’Agnello: Landolfi, Blanchi, Cilento (46’ Ferraro), Coppola James, De Angelis, Palomba, Castellano (46’ Gargiulo), Esposito (68’ Iaccarino - 89’ Pascariello), Di Maio, Caputo (65’ Somma), Coppola Gaetano. A disposizione: Savarese, Somma, Ferraro, De Gennaro, Gargiulo, Ruggiero, Scuotto, Pascariello, Iaccarino. Allenatore: Guarracino Antonio

Scafatese: Colantuono, Manzo, Senatore, Iovinella, Trezza, Cavaliere, Costantino, Di Pasquale, Tagliamonte, Evacuo, Canale.A disposizione: Botta, Scarpati, Frulio, Salvatore, Acanfora, Scognamiglio, Vassallo, Colucci, Solimeno. Allenatore: Liquidato Stefano

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Marcatori: 20’ Caputo (SA), 65’ Iovinella (SC), 91’ Evacuo (SC)

Ammoniti: Senatore (SC), Coppola James (SA), Costantino (SC), Di Maio (SA), Ferraro (SA), Landolfi (SA)