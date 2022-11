Eccellenza Campania/Girone B - Sant'Agnello di rigore contro il Salernum Baronissi: decidono Tarallo e Caputo

Il Sant'Agnello sorride nel turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del Girone B di Eccellenza: il Salernum Baronissi va ko allo Stadio Comunale Viale Dei Pini. Gli uomini di Guarracino si affermano nel testa a testa diretto per la parte bassa della classifica e agganciano proprio i ragazzi di Leone a quota dieci lunghezze. Punti vitali per la formazione napoletana che, tuttavia, rischia all'avvio. Gli ospiti passano con Grinbaum sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il calciatore, però, è fermato per posizione di fuorigioco. I padroni di casa non riescono ad impensierire mai gli orange, ma sull'unica disattenzione dei salernitani si sblocca la sfida. Al 35' Grinbaum sgambetta Tarallo, per il direttore di gara è calcio di rigore: lo stesso Tarallo s'incarica della battuta e fa 1-0. Nella ripresa, il forcing del Salernum non si concretizza e il Sant'Agnello raddoppia sfruttando un contropiede. Un secondo rigore assegnato al 70' spiana la strada a Caputo - autore del gol - e compagni: il match si chiude 2-0 al triplice fischio.