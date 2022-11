Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Agnello cade in casa: Polisportiva Lioni corsara con Cacciottolo

Quinta sconfitta in campionato e una situazione di classifica che assume contorni preoccupanti. Il Sant'Agnello, dopo il pareggio senza reti nel derby col Vico Equense, deve mettere un freno alla striscia di quattro risultati utili consecutivi. Allo Stadio Comunale in Viale dei Pini, la formazione costiera cade nel confronto con la Polisportiva Lioni. Nonostante la miglior freschezza, i padroni di casa non riescono a superare l'esame irpino: la squadra di Antonio Marasco, reduce anche dalle fatiche di Coppa Italia di categoria, si afferma in trasferta nella Penisola sorrentina. Una sola rete basta alla brigata ospite, con Giovanni Cacciottolo che sblocca la contesa e consente ai suoi di raccogliere l'intera posta in palio. Primo successo esterno in questo campionato per la Polisportiva Lioni, mentre il Sant'Agnello - da sempre ostico tra le mura amiche - deve arrendersi. L'ultima sconfitta nel fortino amico per i locali è relativa alla sfida col Città di Solofra durante la sesta giornata del Girone B di Eccellenza. Passo falso interno quindi per i costieri che sembrano trovare difficoltà contro le organizzate compagini avellinesi. La graduatoria, adesso, vede la zona retrocessione distante soltanto una lunghezza: proprio il team di Marasco accorcia e complica la questione anche per il Vico che scende all'ultimo posto dopo la sconfitta sul campo del Montemiletto. Il prossimo appuntamento del Sant'Agnello sarà in trasferta sul suolo della Scafatese.