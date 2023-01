Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Agnello va ko al Comunale: Lions Montemiletto avanti con tre reti

Sconfitta casalinga per il Sant’Agnello, il nuovo anno solare si apre con un ko interno contro il Lions Montemiletto. Ventesima giornata da dimenticare per la squadra napoletana che perde sotto i colpi degli avversari, resta all’ultimo posto in graduatoria e inaugura nel peggiore dei modi il 2023. Eppure, la gara inizia col giusto approccio per il team locale che passa avanti nel punteggio dopo dieci giri di lancette con Coppola che gonfia la rete e regala il momentaneo vantaggio ai suoi. Il blackout del secondo tempo, però, condanna i padroni di casa che incassano il pareggio al 55’ con Ernesto Starita su suggerimento di Pugliese. Quest’ultimo completa la rimonta, qualche minuto più tardi, con una massima punizione ben eseguita. Nelle battute finali della ripresa, si concretizza l’asse offensivo degli ospiti e Ciro Starita insacca per il tris gialloverde. Sguardo già al prossimo appuntamento di campionato, per il Sant’Agnello ci sarà la delicata trasferta sul campo del Giffoni Sei Casali da preparare. Il Lions Montemiletto ospiterà il Faiano nel fortino amico.