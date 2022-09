Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Agnello in rimonta sul Giffoni Sei Casali: Mentana firma la vittoria al fotofinish

Una vittoria in rimonta, la prima gioia in campionato. Il Sant'Agnello batte il Giffoni Sei Casali allo Stadio Comunale Viale dei Pini e conquista tre punti chiave in classifica. La sfida si inaugura subito con ritmi alti, i padroni di casa hanno il giusto approccio alla gara. Tarallo, in due circostanze, impegna Mastrangelo che in uscita salva gli ospiti. Al 10' nuovamente pericolosi i costieri con Gargiulo che chiama alla parata l'estremo difensore dei grifoni. La risposta del Sei Casali arriva al 18' con una ghiotta occasione sugli sviluppi di una palla inattiva. Arzeo a botta sicura si fa respingere la conclusione da Troiano. Al 33' i salernitani passano in vantaggio: Senatore riceve palla sulla trequarti, si gira e calcia direttamente in porta. Destro secco all’angolino, Troiano si allunga ma non ci arriva. Non accade più nulla e al riposo è 0-1 per la squadra di Messina. Il Giffoni entra in campo con decisione e raddoppia immediatamente. Al 50' angolo di Liguori, Senatore di testa realizza la sua personale doppietta. Arcaro in due circostanze sfiora la rete ma la mira è imprecisa. La contesa sembra in ghiaccio, ma il Sant’Agnello non è dello stesso avviso e dà il via alla rimonta. Tarallo accorcia al 67' sfruttando una disattenzione della difesa avversaria, il subentrato Di Maio nel finale pareggia i conti ancora su chiaro errore della retroguardia. A tempo scaduto, Mastrangelo si fa espellere per un'uscita fuori dall'area. Esauriti i cambi, Odierna si inventa portiere: sulla punizione Mentana firma il tris. Al triplice fischio è 3-2 per il Sant'Agnello.

Il tabellino

Sant’Agnello: Troiano, Palomba, Cilento (59' Vitiello), Gargiulo A., Gargiulo M., Coppola (59' Cesarano), Ferraro (57' Castellana), Coppola, Tarallo, Caputo (77' Di Maio), Falanga (51' Mentana). A disposizione: Landolfi, Bianchi, Cesarano, Manzi, Colonna. Allenatore: Donnarumma

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Di Giacomo, Mejri, Arzeo, Itri, Cardillo (65' Guerrera), Arcaro (80' Galluccio), Liguori, Merola (88' La Rocca), Fortunato (86' Odierna), Senatore (70' De Santis). A disposizione: Pellecchia, Romano, Avallone, Ferrara. Allenatore: Messina

Arbitro: Lorenzo Corrado di Napoli

Marcatori: 67' Tarallo, 90' Di Maio, 95' Mentana (SAN); 33' e 50' Senatore (GSC)

Ammoniti: Falanga, Coppola, Mentana (SAN); Di Giacomo, Guerrera (GSC)

Espulso: al 94' Mastrangelo (GSC)