Eccellenza Campania/Girone B - Reti inviolate al Comunale tra Sant'Agnello e Faiano

Poche emozioni, gara bloccata e nessuna rete. Allo Stadio Comunale in Viale dei Pini non si sblocca la partita tra il Sant'Agnello e il Faiano. Le due squadre, in campo nell'infrasettimanale per la diciannovesima giornata del Girone B di Eccellenza, si dividono la posta in palio: l'anno solare per entrambe si chiude con un pareggio. Risultato che penalizza fortemente la formazione napoletana che, al termine di questa prima parte di stagione, resta all'ultimo posto in classifica e distante quattro lunghezze dalla griglia playout. La fascia retrocessione spaventa fortemente i costieri che contano solo due vittorie in campionato e ben dieci sconfitte, peggior attacco al pari del Lions Montemiletto e una difesa che incassa troppe marcature. Buon punto per gli ospiti che, invece, restano con un margine di quattro punti sulla zona calda della graduatoria. Il pareggio odierno manda in archivio il 2022 delle due compagini, al rientro il Sant'Agnello affronterà proprio gli irpini in maglia gialloverde tra le mura amiche. Quella sarà l'occasione da non fallire per riprendere la marcia in maniera convincente e risalire la china. La pausa natalizia sarà utile per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del prosieguo della stagione.