Eccellenza Campania/Girone B - Sant'Agnello ed Ercolanese non vanno oltre il pari

Nessun vincitore allo Stadio Comunale Viale dei Pini tra il Sant'Agnello e l'Ercolanese. Nella sfida valida per l'ottava giornata del Girone B di Eccellenza, le due formazioni non vanno oltre il pareggio. Una gara ben disputata dalla compagine vesuviana, rallentata ancora dal ritorno degli avversari: i costieri, alla ricerca di punti salvezza, riescono a trovare il guizzo per mettere in cassaforte almeno una lunghezza.

Primo tempo di marca ospite con Sperandeo che sblocca il risultato: il numero sedici di mister Di Pasquale si fa trovare pronto all'appuntamento per il vantaggio granata. L'Ercolanese spinge sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio, ma la sfortuna è la protagonista assoluta al Comunale. Un doppio palo, prima dell'autore del gol e poi di Trimarco, nega la possibilità di aumentare la distanza nel parziale.

Nel corso della ripresa, la squadra vesuviana cerca di mantenere il possesso e concedere poco agli avversari. Non è dello stesso avviso l'undici locale che riesce a trovare il pareggio con la fiammata del numero nove Coppola. Non mancano altri due pali colpiti dall'Ercolanese che deve accontentarsi della divisione della posta in palio. Buon punto ottenuto dal Sant'Agnello, mentre i granata rischiano di veder fuggire l'Agropoli - impegnata contro l'Audax Cervinara nel posticipo - in vetta alla classifica.