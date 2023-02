Eccellenza Campania/Girone B - Un punto per il Sant'Agnello contro il Costa d'Amalfi: Caputo risponde a Proto

Il Sant’Agnello conquista un punto nella gara interna contro il Costa d’Amalfi e valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Eccellenza. Non cambia la situazione di classifica per la squadra di Guarracino che, tuttavia, riesce a mettere un freno alla situazione negativa delle ultime settimane. Restano l’ultimo posto in classifica e l’ampia distanza dalla zona utile per i playout, ma un timido segnale arriva dal Comunale. Partita d’intensità più che di qualità, con gli ospiti in vantaggio al 24’ con una conclusione a giro col sinistro di Proto dal limite dell’area. Al tramonto della frazione iniziale, Caputo risolve un batti e ribatti in area: guizzo vincente che vale il pareggio prima dell’intervallo. Il Costa d’Amalfi ci prova nel secondo tempo: al 60’ Orta spreca da pochi passi sugli sviluppi di un angolo, al 75’ Criscuolo colpisce il palo dalla distanza. A tre dallo scadere, Palmieri cerca la via del gol ma Troiano devia in corner. Nel recupero, una respinta non favorisce Proto: il pallone si spegne sul fondo.

Il tabellino

Sant’Agnello: Troiano, Gargiulo M., Ferraro (60’ Gargiulo A.), Coppola J., Bianchi, Palomba, Caputo, Esposito (60’ Vitiello), Lauro (12’ Di Maio), Starita (87’ Manzi), Coppola G. (75’ Trotta). A disposizione: Cannelora, De Angelis, De Gennaro, Somma. Allenatore: Guarracino

Costa d’Amalfi: Manzi, Giliberti, Pepe, Orta, Criscuolo, Proto, Ferraiolo, Esposito F., Serretiello, Infante (70’ Palmieri), Ferrara (51’ Apicella). A disposizione: Polverino, Galano, Galiano, Esposito L., Milano, Crispini. Allenatore: Proto

Arbitro: Salvatore D’Auria di Napoli

Marcatori: 24’ Proto (CdA), 45’ Caputo (SA)

Ammoniti: Vitiello (SA), Palmieri (CdA)