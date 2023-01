Eccellenza Campania/Girone B - Sant'Agnello sempre più ultimo: ko pesante nello scontro diretto col Castel San Giorgio

La grande attesa per la ventiduesima giornata svanisce in una partita complicata. L'ennesima nell'arduo cammino del Sant'Agnello. La squadra di Guarracino non riesce a superare il test interno e contro il Castel San Giorgio si concretizza un'altra sconfitta in campionato. Tredicesimo passo falso per la truppa napoletana che cade allo Stadio Comunale al triplice fischio. Lo scontro diretto va alla formazione ospite che, seppur di misura, strappa il bottino agli avversari. Buona partenza per la compagine rossoblu che sblocca il risultato con una magistrale punizione eseguita da Ferrentino: la traiettoria finisce all'incrocio dei pali. Poco dopo, nuova chance per Ferrentino, ma questa volta la mira è imprecisa. Totale controllo della sfida per i ragazzi di Contaldo che sono raggiunti dai padroni di casa sull'unica disattenzione: pallone perso sulla trequarti, Starita ha l'occasione per presentarsi davanti a Coppola e trovare l'1-1. Nel secondo tempo, è decisivo Liccardi che riporta il Castel San Giorgio avanti e regala tre punti preziosi ai suoi. Crolla nuovamente il Sant'Agnello, sempre più ultimo e distante (momentaneamente) otto lunghezze dalla zona playout.

Il tabellino

Sant'Agnello: Troiano, Palomba, Ferraro (69' Caputo), Gargiulo M. (65' Manzi), Blanchi, Cilento (69' Gargiulo A.), Vitiello (60' Castellano), Esposito, Lauro (66' Trotta), Starita, Coppola G. A disposizione: Canfora, De Angelis, Somma, Di Maio. Allenatore: Guarracino

Castel San Giorgio: Coppola F.; Sannia, De Palma, Liccardi, Elefante (74' Raimondi); Catalano, Chiavazzo, Pepe (60' Pescicolo); Ferrentino (84' Bamba); Delle Donne (28' Orefice), Contaldo (64' Romano). A disposizione: Diodati, Faiella, Cesarano, Galano. Allenatore: Contaldo

Arbitro: Pelaia di Pavia

Marcatori: 27' Ferrentino (CSG), 29' Starita (SA), 65' Liccardi (CSG)