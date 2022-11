Eccellenza Campania/Girone B - Pareggio ad occhiali tra Sant'Agnello e Carotenuto

Un pareggio ad occhiali sotto un clima tutt’altro che favorevole. La sfida in zona salvezza non regala vincitori al triplice fischio. La quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza si chiude con uno 0-0 allo Stadio Comunale in Viale dei Pini tra il Sant’Agnello, reduce dalla sconfitta di misura contro la Scafatese in esterna, e il Carotenuto, provenienti dall’ottimo botta e risposta con l’Agropoli. Il confronto in zona bassa, per quanto concerne il Girone B della competizione, non vede l’una prevalere sull’altra. Persiste l’equilibrio nell’arco dell’intera gara e il risultato resta inchiodato, senza colpi di scena. Ci provano sia i padroni di casa che gli ospiti, ma il punteggio non varia e alla fine c’è da accontentarsi di un pari senza marcature. In uno scenario senza spettatori, per la comunicazione di giocare la partita a porte chiuse, le due squadre si rallentano a vicenda: i costieri non riescono ad operare il sorpasso in classifica, mentre i rossoneri non riescono ad allontanarsi dalla zona playout e staccare proprio gli avversari. Resiste la lunghezza di differenza, in favore degli irpini, per una graduatoria che recita Carotenuto a 13 punti e Sant’Agnello a quota 12. Il turno in programma va in archivio senza ulteriori emozioni, nella stabilità generale e col tabellino vuoto. Il prossimo appuntamento dei napoletani sarà in trasferta sul suolo della Virtus Avellino: altro test importante per la brigata partenopea, chiamata a raccogliere un bottino più consistente per proseguire nella marcia verso la salvezza. Il team rossonero, dal canto suo, si preparerà all’impegno casalingo col Lions Montemiletto.