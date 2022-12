Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Agnello non supera il test Buccino Volcei: tris rossonero al Comunale

La sfida salvezza dello Stadio Comunale in Viale dei Pini va al Buccino Volcei, per il Sant’Agnello arriva un pesante ko interno nella sfida dell’infrasettimanale e valida per la sedicesima giornata del Girone B di Eccellenza. Ancora un tonfo per la formazione costiera che non sa più come si vince: l’ultimo sorriso è relativo allo scorso 2 novembre contro il Salernum Baronissi. Poi, due pareggi e ben quattro sconfitte, di cui due interne contro Polisportiva Lioni e quella odierna. Una situazione di classifica che si complica e gli avversari in maglia rossonera che operano il sorpasso nella zona bassa. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato e con le due formazioni non intenzionate a scoprirsi, nel corso della ripresa arrivano tutte le marcature (quattro nel computo dei novanta minuti). Il protagonista di giornata è Senatore che sblocca la gara ad avvio ripresa, il raddoppio si concretizza poco dopo l’ora di gioco e porta ancora la firma del capitano. All’80’ la sfortunata autorete di Mammoliti riapre la contesa al Comunale, ma le speranze dei napoletani sono spezzate di nuovo da Senatore che fa tris all’86’. Un risultato che, al triplice fischio, fa esultare il Buccino Volcei mentre il Sant’Agnello è costretto a curarsi le ferite. Il girone d’andata dei costieri si chiuderà sul campo del San Marzano: gara proibitiva in programma contro una corazzata della competizione e reduce dalla pesantissima vittoria sul campo dell’Agropoli.