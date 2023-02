Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Agnello supera l'Audax Cervinara: 2-1 al Comunale

Secondo successo consecutivo, terzo risultato utile di fila: il Sant’Agnello, dopo la vittoria sull’Ercolanese nel turno precedente, batte anche l’Audax Cervinara nel confronto interno. Allo Stadio Comunale, i napoletani conquistano l’intera posta in palio, al termine di una partita combattuta. Le reti di Starita e Caputo regalano i tre punti alla formazione locale che sale a quota venti lunghezze. Il team di Guarracino resta in ultima posizione, ma approfitta dei passi falsi di Vico Equense e Lions Montemiletto, superate rispettivamente dalla capolista San Marzano e dalla stessa Ercolanese. Ai biancazzurri non basta la marcatura di Caro, si ferma la corsa degli irpini per quanto riguarda la zona alta della classifica. Un guizzo importante e prezioso per il Sant’Agnello che va a caccia di una clamorosa impresa dal nome salvezza. Il prossimo appuntamento per i costieri sarà in trasferta sul campo del Salernum Baronissi, servirà continuità di rendimento per ridurre ancora il gap dal traguardo, insperato fino a qualche settimana fa.