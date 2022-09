Eccellenza Campania/Girone B - Sant'Agnello e Agropoli non vanno oltre il pari: spettacolare 2-2 al Comunale

Un buon inizio di stagione con la vittoria casalinga contro il Costa d'Amalfi nella prima giornata del Girone G di Coppa Italia. Per il Sant'Agnello arriva anche il debutto in campionato nel Girone B. Il primo appuntamento del nuovo percorso nel torneo principale per i costieri che sfidano l'Agropoli tra le mura amiche dello Stadio Comunale in Viale dei Pini. Una gara equilibrata, ricca di occasioni e con ben quattro reti messe a segno dalle due formazioni.

Sul rettangolo verde napoletano i ritmi non sono altissimi e l'intensità rispecchia la condizione fisica delle squadre. La forma non è eccellente, è soltanto il via di un'annata che si prospetta lunga e con l'agenda piena di appuntamenti. Il punteggio finale è 2-2, con partenopei e salernitani costretti a dividersi la posta in palio. Primo tempo che regala il vantaggio ai locali con Caputo abile e lesto a sfruttare un rinvio errato del portiere e depositare in rete a porta sguarnita.

All'intervallo, il Sant'Agnello chiude avanti di una rete. Al rientro in campo, resta la fase di stabilità tra le due compagini. Tuttavia, la brigata ospite sembra essere più insidiosa in zona offensiva. Al 69', infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Margiotta sbuca tra le maglie avversarie e firma l'1-1. Un sussulto che manda in tilt i napoletani e al 73' l'Agropoli trova il raddoppio. Stessa modalità precedente, da un calcio piazzato questa volta è D'Ambrosio ad inserirsi nel cuore dell'area e firmare la rimonta.

Allo scadere, a due giri di lancette dal novantesimo, un corner premia il Sant'Agnello che trova il 2-2 con una sfortunata deviazione nella propria porta da parte di Manzi. Termina così al Comunale.

Il tabellino

Sant'Agnello: Orazzo, Palomba, Coppola J., Gargiulo A., Gargiulo M., Cesarano (Manzi), Ferraro (79' De Gennaro) (94' Colonna), Coppola G., Di Maio, Caputo, Spano (55' Vitiello). Allenatore: Donnarumma

Agropoli: Sicignano (46' Gesualdi), De Sio, Maiese D., Lopetrone, Follera, Vuolo, Sorrentino (52' Grande), Mincione (46' Festa) (61' D'Ambrosio), Margiotta, Natiello, Maiese M. Allenatore: Turco

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 38' Caputo, 88' Manzi (S); 67' Margiotta, 73' D'Ambrosio (A)

Ammoniti: Ferraro, Caputo (S) - Maiese M. (A)