Eccellenza Campania/Girone B - Esulta il Real Forio: Rubino abbatte il Sant'Antonio Abate

Successo di misura per il Real Forio che batte il Sant'Antonio Abate nella gara mattutina allo Stadio Calise. Partita che inizia alle ore 11.00 e che riporta alla luce la sfida decisiva del playout della scorsa stagione. La prima occasione arriva dopo tre giri di lancette con Solimeno che calcia alto. Il ritmo della sfida non è alto, le opportunità sono sporadiche. Al 30' tentativo di Pistola, ma Alcolino blocca. Dopo cinque minuti, Della Femina che ci prova da calcio piazzato senza inquadrare lo specchio. All'intervallo si va a riposo sul risultato di 0-0. Nella seconda frazione, la squadra di mister Criscuolo parte con una marcia diversa, ma al 60' palla persa in uscita dei giallorossi ed Alcolino in uscita riesce ad anticipare Rubino e salvare il parziale. Il Sant’Antonio Abate crea, il Real Forio regge e al 73' punisce. Punizione dalla corsia di destra, palla sul secondo palo e di testa Rubino sigla il gol del vantaggio. Al 79' chance per gli ospiti. Lancio di Comegna, respinge Iandoli e Orlando con il cucchiaio prova a rimettere in parità la partita: Accurso sulla linea è lucido e spazza. I giallorossi cercano di agganciare il pari con Malafronte ed Orlando, la difesa casalinga è attenta. Nei minuti di recupero, ancora su piazzato, Malafronte va vicinissimo al gol.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Cerase, Accurso, Seprano, Di Micco, Sogliuzzo, Pistola, Monti, Castaldi (Marotta), Sirabella, Rubino (Savio). A disposizione: Cannelora, Solimeno, Castagna, Di Meglio, Iacono, Amengual, Peluso. Allenatore: Monti

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco (Vitale), Girardi, Della Femina, Salese (Acampora), Comegna (Vatiero), Iannone (Gargiulo), Sorriso, Orlando, Delle Donne (Malafronte), Rizzo. A disposizione: Cimmino, Esposito, Ferraioli, Palumbo. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore

Marcatori: 73' Rubino (RF)

Ammoniti: Rubino, Accurso, Gargiulo, Rizzo, Seprano

Espulsi: Rizzo, Accurso