Eccellenza Campania/Girone B - Monutori fa sognare il Sant'Antonio Abate: Real Forio ko al Calise. Giallorossi salvi, isolani retrocessi

Una vera e propria impresa in trasferta nella gara secca del playout. Il Sant'Antonio Abate di Vincenzo Criscuolo si prende la scena dello Stadio Calise contro il Real Forio di Flavio Leo e conquista la salvezza in Eccellenza. Il passo falso casalingo costa caro ai biancoverdi che salutano la competizione e sono retrocessi in Promozione.

La cronaca si apre con una conclusione di Granato che termina distante dallo specchio. Stesso esito nel tiro di Sorriso al 17' e per Jelicanin al 20' sul capovolgimento dell'azione. La partita è molto spezzettata, la tensione è palpabile e la posta in palio è elevata. Le due squadre cercano di non scoprire il fianco e concedono pochissimo all'avversario. Alla mezz'ora, è Castaldi a mettersi in evidenza con una giocata imprecisa. Al 34' Rizzo cerca la gloria, ma il verdetto è ancora avverso: sfera sul fondo. Soltanto al 42' si registra una buona opportunità per Sorriso, ma D'Errico si fa trovare pronto. La ripresa si inaugura con la stessa modalità con la quale si è chiusa la prima frazione. È Della Femina a creare l'apprensione iniziale del secondo tempo, D'Errico è abile nell'intervento. Al 51' la difesa deve opporsi a una giocata di Tansella, mentre Cavallini e Granato non trovano la porta poco più tardi. Meglio il Sant'Antonio Abate, il Real Forio resta in attesa. Alla fase di calo segue un pazzesco recupero che penalizza gli isolani. La brigata di Leo, infatti, perde Sirabella e Roghi per esplusione. Al 99' Rizzo sbaglia clamorosamente un penalty, colpendo il legno. Nel primo tempo supplementare, Montuori trova il varco vincente e porta i giallorossi in vantaggio. Per i padroni di casa c'è da registrare altresì l'espulsione di Di Spigna, così come Rizzo termina anzitempo la sua prestazione. Gli ospiti si aggiudicano la permanenza nella categoria e mandano i biancoverdi in Promozione.

Il tabellino

Real Forio: D'Errico, Iacono, Moccia (82' Roghi), Capone, Mangiapia, Saurino (94' Di Spigna), Castaldi (76' Arezzo), Granato (88' Annunziata), Sirabella, Jelicanin (70' Cirelli), Accurso. A disposizione: Quiriti, Cantelli, Fiorentino, Lubrano. Allenatore: Leo

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Vitale (4' Esposito - 100' Cascone), Montuori, Della Femina, Cavallini, Marigliano (91' Di Ruocco Falanga), Di Ruocco, Sorriso, Granato (75' Buscè), Rizzo, Tansella (92' Santarpia). A disposizione: Cimmino, Alfano, La Gatti, Lombardo. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Francesco Illiano di Napoli

Marcatori: 93' Montuori (SA)

Ammoniti: Iacono, D'Errico, Granato, Mocci, Annunziata (RF), Alcolino, Granato, Marigliano, Buscè (SA)

Espulsi: 95' Sirabella (RF), 96' Roghi (RF), 99' Di Spigna (RF), 118' Rizzo (SA)