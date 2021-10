Eccellenza Campania/Girone B - Poker Real Forio al Pianura Napoli Nord: Saurino devastante con una tripletta

Un successo che ha il sapore dell'alta classifica, una sconfitta che condanna ulteriormente all'ultimo posto. È un sabato dai due volti per le squadre impegnate allo Stadio Salvatore Calise. Il Real Forio di Leo guarda in alto e si avvicina alla vetta della graduatoria, resta a secco di punti il Pianura Napoli Nord di Carannante.

Il match si sblocca già dopo tre minuti di gioco. Lancio dalla retrovie di Capuano, Saurino controlla e fulmina Manno con un destro potente. I biancoverdi mettono la seconda e raddoppiano attorno al 20'. Discesa di Valentino sulla destra, traversone e Saurino lascia passare la sfera. Alle sue spalle c'è Cantelli che fiuta l'occasione e batte ancora l'estremo difensore ospite con un destro sul primo palo. Nelle battute conclusive del primo tempo, il vice-capitano Saurino serve con una torre l'ominimo in area: il numero nove gira di destro e batte Manno. La ripresa non ha nulla da dire, Lamarra vive una giornata tranquilla e dalle sue parti non ci sono pericoli da sventare. Si rinnova l'asse tra i due Saurino. Il difensore fa partire un lancio lungo, il centravanti - come nella circostanza della prima rete - addomestica la sfera e calcia: la traversa nega la gioia. Al 72', sull'ennesimo invito dai compagni in difesa, Saurino scappa e fa partire un diagonale di mancino che vale il poker e la tripletta personale. L'ultimo sussulto porta la firma di Jelicanin, l'esterno si accentra e scarica un mancino verso la porta: la traiettoria è larga.

Il tabellino

Real Forio: Lamarra, Accurso, Annunziata (52’ Castaldi), Saurino C., Capuano, Iacon, (K), Cantelli (69’ De Luise), Valentino, Saurino G. (75’ Jelicanin), Fiorentino (71’ Trani), Granato. A disposizione: Pasero, Sorrentino, Moschini, Verde e Di Meglio. Allenatore: Leo

Pianura Napoli Nord: Manno, Sozio (46’ Catanzaro), Sequino, Aldorisio, Franco (75’ Russo C.), Vaino, Sinigaglia, Borzachelli (69’ Pagliaro), Coppola, Pagliuca e Colonna. A disposizione: Marchese, Russo G., Pignatelli, Rho ed Esposito. Allenatore: Carannante

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Assistenti: Giuseppe Peluso di Nola - Davide Eliso di Castellammare di Stabia

Marcatori: 3’ Saurino G. (RF), 20’ Cantelli (RF), 46’ Saurino G. (RF), 72’ Saurino G. (RF)

Ammoniti: Annunziata, Fiorentino e Granato (RF), Aldorisio e Sequino (P)