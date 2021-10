Eccellenza Campania, Girone B - Successo di misura del Real Forio: Napoli United steso da Saurino

Seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Maradona jr. (squalificato e non presente in panchina), gli isolani salgono a quota nove punti

Una vittoria di misura per il Real Forio sul Napoli United, orfano di Maradona jr. squalificato per cinque giornate. I ragazzi di Leo agguantano i tre punti nelle battute conclusive della partita, sfruttando la superiorità e trovando la giusta azione valsa l'intera posta in palio.

La pioggia e il vento rendono pesante il terreno di gioco, lo spettacolo è tutt'altro che avvolgente. I Leoni riescono a mantenere il pallino del gioco e colpire nei minuti iniziali. Al 5' Schinnea innesca Navarrete sulla destra che crossa per Medaglia: tentativo impreciso. Al 9' rovesciata di Schinnea, una deviazione fa terminare il pallone in calcio d'angolo. Al 24' Pelliccia ci prova con il colpo di testa, la sfera si spegne sul fondo ma non lontano dallo specchio. Biancoverdi che alzano il baricentro e soltanto al 26' si affacciano in avanti con l'incursione di Castaldi in area che non porta effetti. Il secondo tempo, d'altra parte, si inaugura con una brutta notizia per gli ospiti: l'arbitro Esposito di Ercolano segnala una testata di Schinnea ai danni di un avversario e sventola il cartellino rosso. La brigata di Maradona jr. continua a far girare la sfera e rischiare praticamente il nulla dalle parti di Giordano. La stanchezza affiora, l'inferiorità numerica si fa sentire. A cinque minuti dal termine, Saurino fiuta l'opportunità e batte l'estremo difensore. Seconda sconfitta in campionato per il Napoli United, sale a quota nove punti il Real Forio.

Il tabellino

Real Forio: Lamarra, Accurso, Annunziata, Saurino C, Capuano, Iacono, Jelicanin, Valentino (80' Cantelli), Saurino G. (87' Sorrentino), Castaldi, Sirabella. A disposizione: Pasero, Trani, Verde, Formisano, Di Meglio A., Fiorentino, Pilato. Allenatore: Leo

Napoli United: Giordano, Scheler, Medaglia (48' Cittadini), Navarrete (80' Giordano), Barone (72' Arrulo), Schinnea, Santoro (27’ Oliva), Samson, Pelliccia (46' Minutella), Akrapovic, Ciranna. A disposizione: Zaccaro, Soprano, Perretti, Sheriff. Allenatore: De Francesco

Arbitro: Esposito Valerio di Ercolano

Assistenti: Marcone e Santoriello di Nola

Marcatori: 85' Saurino G. (RF)

Ammoniti: Annunziata, Saurino C., Sirabella (RF); Santoro (NU)

Espulsi: al 49' Schinnea (NU). A fine gara rosso per Pelliccia (NU)