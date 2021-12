Eccellenza Campania/Girone B - Il Mondragone sbanca il Calise: Sperandeo piega il Real Forio

Un passo falso che complica i piani e crea una situazione preoccupante in ottica salvezza. Il Real Forio resta giù, nell'ultima posizione valida per la griglia playout e con una margine di cinque punti dalla fascia retrocessione occupata da Barano e Nuova Napoli Nord. Al Calise, nel turno valido per il penultimo appuntamento del girone d'andata, i ragazzi di Flavio Leo conoscono il settimo crollo in campionato. Sul territorio isolano si afferma il Mondragone con una prova di spessore risultata utile per rilanciarsi in graduatoria.

Il primo lampo è per i biancoverdi con una punizione bloccata da Pagnano. La risposta degli ospiti arriva altresì da un calcio piazzato, la torre in area di rigore non impatta il traversone dalla destra. Al quarto d'ora i casertani conquistano un penalty: dal dischetto si presenta lo specialista Sperandeo che spiazza Lamarra e regala il vantaggio alla sua squadra. Ancora il portiere locale è chiamato in causa poco dopo da un tentativo di Alvino e su un'incornata dal seguente corner. La frazione iniziale va in archivio con un sinistro di Di Crosta sul primo palo, Lamarra si rifugia sul fondo.

La ripresa si apre con il pareggio del Real Forio. Sirabella lancia dalle retrovie, Martiniello scappa e davanti all'estremo difensore insacca per il pari. Al 51' potrebbe completarsi la rimonta, Saurino riceve e prova la giocata: l'attaccante dribbla un avversario, si accentra e calcia ma trova la respinta di Pagnano. Sul ribaltamento di fronte Sperandeo approfitta di una conclusione sbilenca per spedire in rete e siglare il nuovo vantaggio. Al 71' Saurino e Jelicanin sprecano la sfera del 2-2, all'88' una punizione di Rinaldi termina sul fondo. Nel recupero, Pagliuca sbaglia il tris in contropiede.

Termina 1-2 per il Mondragone che guadagna un bottino utile in ottica salvezza. Disfatta per il Real Forio che sarà chiamato al riscatto per chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi.