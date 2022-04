Eccellenza Campania/Girone B - Jelicanin show, il Real Forio sorride: vittoria all'inglese sulla Maddalonese

Un successo che non cambia il destino, ma migliora almeno il piazzamento. Allo Stadio Salvatore Calise, per la ventiseiesima giornata del Girone B di Eccellenza, si gioca il confronto tra il Real Forio di Flavio Leo e la Maddalonese di Angelo Valerio. I padroni di casa dominano la sfida e si impongono con la doppietta di Jelicanin: un punteggio favorevole che, tuttavia, manda gli isolani a giocare il playout con il Sant'Antonio Abate. La cronaca si apre con un tiro di Castaldi che si spegne sul fondo all'8', al 21' il destro di Fava ha lo stesso esito. Al 27' Sirabella entra in area e viene atterrato da Zacchia, il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto va Jelicanin che sblocca la disputa. Al 33' Barletta tenta di sorprendere gli avversari da calcio piazzato: D'Errico blocca. Al 35' Jelicanin si mette in evidenza con un'acrobazia, la traiettoria è perfetta e si insacca alle spalle di Cerreto per il raddoppio. Al 45' Colella, davanti a D'Errico, spedisce fuori. La ripresa si inaugura con un tiro di Castaldi che costringe Cerreto all'intervento. Succede poco altro nel corso del secondo tempo, il Real Forio amministra e si assicura i tre punti in palio al Calise: Maddalonese ko al triplice fischio.

Il tabellino

Real Forio: D’Errico, Mangiapia, Capone (72' Fiorentino), Accurso, Sirabella, Castaldi (76' Cantelli), Iacono, Saurino (68' Di Spigna), Granato, Moccia (76' Annunziata), Jelicanin. A disposizione: Pasero, Lubrano Lavadera, Cirelli, Roghi, Vaiano. Allenatore: Flavio Leo

Maddalonese: Cerreto, Viscovo, Zacchia (85' Alfano), Della Ventura (54' Martinelli), Capogrosso, De Fenza, Barletta, De Rosa (88' Pingue), Fava Passero, Colella (64' Verdicchio), Guglielmo (84' Sodano). A disposizione: Domingo, Sannazaro, Coppola, Saputo. Allenatore: Angelo Valerio

Arbitro: Giudice Matteo di Frosinone

Marcatori: 29' rig. Jelicanin (RF), 36' rig. Jelicanin (RF)

Ammoniti: Mangiapia, Saurino (RF), Barletta (M)