Eccellenza Campania/Girone B - Il derby isolano va all'Ischia: Real Forio superato con un tris

La decima giornata del Girone B di Eccellenza riserva il confronto isolano tra il Real Forio e l'Ischia. Allo Stadio Calise va in scena il test tra gli uomini di Flavio Leo, al centro della classifica e alla ricerca di punti in ottica salvezza, e gli interpreti di Angelo Iervolino, in fascia nobile e con l'intenzione di mantenere il contatto con la zona alta.

Il primo sussulto è per i gialloblù al 9'. Un traversone di Trofa innesca gli attaccanti: Castagna non riesce ad agganciare e Trani manca il tiro. Al 12' Filosa porta in vantaggio gli ospiti: il numero 9 controlla col petto e calcia al volo verso la porta infilando Lamarra. La replica del team locale arriva al 21' con un cross di Sirabella: Saurino prova la girata, Mazzella risponde ma non trattiene. Sulla respinta si avventa Martiniello che viene fermato per posizione di fuorigioco.

Sul ribaltamento di fronte, dagli sviluppi di un corner battuto da Cibelli, Castagna gira di testa e sigla il raddoppio. Al 35', su un passaggio profondo dalla destra, Lamarra non interviene perfettamente in uscita e Castagna firma il tris definitivo. I biancoverdi cercano di accorciare con Valentino, la difesa si oppone sulla linea. Nel finale di frazione, Mazzella è provvidenziale su Iacono e Sirabella si divora la rete da pochi metri.

Ischia ancora pericoloso nel corso del secondo tempo con Trani, il portiere respinge. Al 54' Lamarra disinnesca Castagna, replica Saurino col destro che si spegne sul fondo. Al 66' Castagna si invola, rientra sul destro e libera la conclusione: traiettoria larga. Al 72' Saurino stacca, l'impatto si spegne sull'esterno della porta. A dodici dal termine Iacono sbaglia davanti a Mazzella, l'ultimo acuto è di Cantelli. Il derby termina 0-3 per i gialloblù, biancoverdi spreconi in avanti e disattenti in fase difensiva.