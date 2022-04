Eccellenza Campania/Girone B - La Frattese sbanca il Calise, Real Forio ko: lo 0-2 è targato La Pietra-Visconti

Impegno infrasettimanale per Real Forio e Frattese, allo Stadio Calise si gioca il recupero della ventiduesima giornata del Girone B di Eccellenza. La squadra di Flavio Leo, reduce dal successo roboante tra le mura amiche contro la Neapolis, affronta la brigata di Giovanni Masecchia, proveniente dal pareggio a reti inviolate nel big-match col Napoli United. Gli isolani vanno a caccia di punti in chiave salvezza, mentre i nerostellati hanno intenzione di ridurre il gap per quanto concerne la zona playoff.

La cronaca si apre con uno spiovente da calcio d'angolo in favore dei biancoverdi al 10': Iacono stacca in area indisturbato, Prisco è ben posizionato e salva i suoi. Al quarto d'ora, è ancora un calcio piazzato dalla bandierina a spaventare la retroguardia ospite. Al primo e vero affondo, la Frattese sfiora il gol. Prisco raccoglie l'assistenza di un compagno, si mette in proprio e calcia: la traversa nega la gioia all'attaccante. I bianconeri restano all'assalto e vanno vicini al bersaglio grosso con Signorelli, Quiriti è attento nell'intervento. Al 28' Accurso innesca Moccia che scarica una conclusione insidiosa: la difesa di Masecchia si oppone. Alla mezz'ora i nerostellati sbloccano il risultato. La Pietra sfrutta il suggerimento di Calone e deposita alle spalle di Quiriti. La reazione del Real Forio è immediata e arriva con una doppia opportunità. Prima è Castaldi a impegnare De Lucia, poi è una punizione di Moccia a creare apprensione alla difesa avversaria. All'intervallo è 0-1 al Calise. Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti raddoppiano con un tiro preciso da fuori area ad opera di Visconti che si insacca all'angolino alla sinistra di Quiriti. Al 52' De Lucia deve compiere gli straordinari su Roghi. Passano tre minuti e gli isolani conquistano un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Sirabella che si fa neutralizzare dall'estermo difensore. Al 75' è Cirelli ad azionare il turbo e liberare un diagonale verso lo specchio: il pallone si perde di poco a lato. Nel finale, la Frattese spreca due contropiedi potenziali per il tris. Termina 0-2 al Calise.

Il tabellino

Real Forio: Quiriti, Iacono, Capone (71' Di Spigna), Accurso, Moccia (59' Cirelli), Castaldi (65' Arezzo), Mangiapia, Sirabella (84' Fiorentino), Granato, Roghi, Cantelli (71' Jelicanin). A disposizione: D’Errico, Lubrano Lavadera, Aiello, Vaiano. Allenatore: Leo

Frattese: De Lucia, Onda (67' Riccio), Calone, Di Micco, Manzi, Armeno, Visconti, De Marco, Prisco, Signorelli (85' Cardillo), La Pietra (75' Vitale). A disposizione: Acanfora, Cavaliere, Silvestre, Pezzullo, Trotta, Damiano. Allenatore: Masecchia

Arbitro: Gianluca Andolfi della sezione di Ercolano

Marcatori: 30’ La Pietra (F), 47' Visconti (F)

Ammoniti: Castaldi, Granato, Roghi, Leo (RF), De Lucia, Onda, Riccio, Visconti (F)