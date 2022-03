Eccellenza Campania/Girone B - Real Forio vittorioso sull'Ercolanese: termina 3-2 al Calise

Ventesima giornata del campionato di Eccellenza, il Girone B propone il confronto tra Real Forio ed Ercolanese. La squadra di Flavio Leo cerca punti in ottica salvezza, la brigata di Gaetano Perrella ha intenzione di scavalcare l'Albanova e piazzarsi in una zona privilegiata. Allo Stadio Calise va in scena un incontro ricco di colpi di scena e con ben cinque marcature. Sorridono i biancoverdi, per i granata si materializza un passo falso in esterna.

Il primo tentativo verso la porta è di Di Gennaro, il destro è alto sopra la traversa. Al 17' Castaldi viene atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Cirelli che si fa disinnescare da Capece. Al 35' Liguori ci prova col sinistro al volo, la traiettoria non è perfetta e il pallone si perde sul fondo. Al 40' Capece si oppone a Castaldi, ma il portiere nulla può qualche secondo dopo sul colpo di testa di Roghi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La frazione iniziale si chiude con l'incornata di Basso neutralizzata da D'Errico. La ripresa si apre con le giocate di Orefice da una parte e Moccia dall'altra, gli estremi difensori tengono inchiodato il risultato. Al 70' Moccia libera un sinistro, Aliperta respinge col braccio: è ancora penalty. Dal dischetto va Roghi che si divora il raddoppio. Al 76' clamoroso errore di Sicuro nel retropassaggio, la sfera beffa Capece e il vantaggio dei locali si incrementa. Sul ribaltamento di fronte, Liguori accorcia per il 2-1 al 78'. A dieci dal termine Capone fissa il tris su assistenza di Castaldi, in extremis Basso definisce il 3-2 finale con un rigore.

Il tabellino

Real Forio: D’Errico, Mangiapia, Capone, Accurso, Sirabella, Castaldi, Roghi (85' Cantelli), Saurino, Granato, Cirelli (89' Jelicanin), Moccia (74' Di Spigna). A disposizione: Quiriti, Iacono, Di Meglio, Arezzo, Aiello, Vaiano. Allenatore: Leo

Ercolanese: Capece, Sicuro, Di Costanzo, Di Gennaro (59' Lucignano), Aliperta (76' Autiero), Francese, Di Gilio (83' Auriemma), Mirante (76' Montaperto), Orefice, Liguori, Basso. A disposizione: Marino, Fiele, Napolitano, Marino, Gondola. Allenatore: Perrella

Arbitro: De Cicco Alessio di Nola

Marcatori: 41' Roghi (RF), 76' aut. Sicuro (RF), 78' Liguori (E), 80' Capone (RF), 90' Basso (E)

Ammoniti: D’Errico, Sirabella, Saurino, Granato, Cirelli (RF), Sicuro, Di Costanzo, Aliperta, Mirante (E)