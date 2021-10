Eccellenza Campania/Girone B - Puteolana-Savoia 1-0: zero occasioni in questo secondo tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Puteolana

77' - Gioielli conquista un buon calcio di punizione dopo un contatto con Spavone.

76' - Poco meno di un quarto d'ora alla fine, secondo tempo noioso e tutt'altro che coinvolgente.

72' - Dentro Marzullo per Scarpa, terza sostituzione per Carannante.

71' - Fuori Guarracino, entra Gioielli: primo cambio per la Puteolana.

68' - Contropiede sciupato da Guarracino, il bomber granata supera tutti ma si allunga il pallone nel momento clou: Landi esce e blocca.

67' - Giallo anche per Conti, fallo tattico del biancoscudato.

65' - Trimarco innesca per Esposito, contatto regolare con Balzano che ruba la sfera e fa ripartire i flegrei.

64' - Ritmi blandi, errori di misura e continue interruzioni: è questa la sintesi della ripresa al Conte.

62' - Non un apporto positivo di De Rosa ed Esposito in questi primi minuti del secondo tempo.

60' - Manovra bloccata per gli ospiti, in pieno controllo la squadra di casa. Soltanto i calci piazzati possono creare una difficoltà all'organizzazione difensiva della Puteolana.

58' - OCCASIONE SAVOIA! Stacco aereo di Rega da palla inattiva, il pallone finisce poco distante sul fondo.

57' - Pisani mette al centro, Trimarco colpisce di testa ma la difesa di Petrarca è ottimale: calcio d'angolo per i biancoscudati. Dagli sviluppi del corner, Rega manca l'impatto e la retroguardia granata chiude ancora.

55' - Ammonito Spavone, sale la tensione al Conte.

53' - Proteste dei calciatori del Savoia per un possibile tocco di mano nell'area della Puteolana: l'arbitro non segnala l'irregolarità.

52' - Diversi errori, in fase di impostazione, su entrambi i fronti: partita molto spezzettata, l'intensità non è alta.

50' - Canovaccio che non è cambiato, la partita prosegue sullo stesso binario della frazione iniziale.

49' - Di Lorenzo scarica per Balzano, il cross è murato dalla difesa oplontina.

48' - Momento di stop della gara, problemi per Amelio. Si prosegue!

46' - Al via la ripresa. Escono Orefice e De Stefano, dentro Esposito e De Rosa: queste le scelte di Carannante. Primo squillo della Puteolana con Grezio che crossa tra le braccia di Landi.

15.19 - Meglio la Puteolana nel big match contro il Savoia, granata vicini al gol in un paio di circostanze. Soltanto dopo la mezz'ora Guarracino, su invito di Grezio, porta in vantaggio i flegrei. Non una reazione concreta da parte dei biancoscudati, ancora compassati.

45'+1' - Termina il primo tempo: Puteolana in vantaggio con il guizzo di Guarracino.

45' - Gioco interrotto più volte, diverse entrate pericolose al Conte. Un minuto di recupero!

43' - Petrarca chiude su Esperimento, cercato da Scarpa dopo un calcio piazzato.

42' - Fallo di Marigliano su Trimarco, il centrocampista deve fare attenzione in quanto già ammonito.

40' - Esperimento finora attento nelle chiusure preventive, cinque al termine del primo tempo.

38' - Traversone di De Stefano dalla bandierina, la retroguardia granata allontana la minaccia. Sul versante opposto, ci prova Esperimento: il lancio è troppo lungo.

37' - Si vede anche il Savoia in avanti, Balzano è costretto a chiudere in angolo.

36' - Colpo di testa di Grezio, Landi blocca.

34' - GOL PUTEOLANA! Grezio scappa sulla corsia sinistra e invita Guarracino alla rete del vantaggio dei flegrei. Proteste tra gli ospiti per un possibile fallo in attacco, l'arbitro non è dello stesso avviso.

32' - Si rialza Orefice, può continuare!

31' - Liberti prova l'imbucata per Orefice, Maiellaro esce in anticipa e blocca. L'esterno biancoscudato, dopo lo scontro col portiere, resta a terra.

29' - Si lotta sulle respinte, pallino del gioco sempre tra i piedi della Puteolana mentre il Savoia continua nello spartito tattico di avvio gara.

27' - De Simone, pescato al limite dell'area, controlla e si accentra: destro abbondantemente fuori.

25' - Bruttissima entrata di Marigliano su Liberti, cartellino giallo sventolato al centrocampista granata.

24' - Contropiede sprecato dalla Puteolana con un cross profondo di Balzano che non trova compagni sul secondo palo.

23' - Pallone in area messo da De Simone, Guarracino stacca ma commette fallo in attacco.

21' - OCCASIONE PUTEOLANA! Che giocata di Grezio. L'attaccante riceve dalle retrovie, punta l'avversario e calcia sul primo palo: vola Landi e si rifugia in angolo.

20' - Scontro tra Fontanarosa e Conti, il giocatore ospite resta giù ma non necessita dell'intervento dello staff medico.

19' - Di Lorenzo scodella al centro, la difesa di Carannante spazza via. Puteolana in continuo possesso, Savoia che gioca di rimessa.

17' - Fraseggio continuo tra Grezio e Guarracino, la difesa oplontina fa buona guardia. Grande equilibrio in questa parte iniziale di partita.

16' - Amelio cerca la gloria dai trentacinque metri, traiettoria larga e Landi controlla senza problemi.

15' - Trimarco tenta la conclusione al volo col mancino, l'impatto non è perfetto e la sfera si perde sul fondo.

13' - Fa buona guardia la Puteolana, i biancoscudati non riescono a trovare un varco utile per provare a far male. Ancora 0-0 al Conte di Pozzuoli.

11' - Meglio i granata in questo avvio, il Savoia sta contenendo le offensive della squadra locale.

9' - OCCASIONE PUTEOLANA! Miracolo di Landi su Guarracino, il pallone arriva tra i piedi di De Simone che sbaglia il controllo e si divora il potenziale vantaggio.

8' - Conclusione di De Simone dal limite, Conti si immola. La manovra prosegue e Marigliano calcia dalla distanza per alleggerire.

7' - Tanto gioco sulle corsie, la brigata di Marra sposta la sfera da una parte all'altra.

5' - Resta giù Grezio dopo uno scontro con Esperimento, ritmi abbastanza piacevoli in questi minuti iniziali.

4' - Recupera la sfera la formazione oplontina dopo l'azione insistita dei flegrei, De Stefano si mette in evidenza sulla corsia destra: l'arbitro segnala un fallo su Sica.

3' - La Puteolana preferisce la costruzione dalle retrovie, il pressing del Savoia è importante.

2' - Possesso prolungato dei ragazzi di Marra, Guarracino libera il destro dalla distanza ma non impegna Landi.

1' - Inizia l'incontro allo Stadio Domenico Conte: oplontini in tenuta bianca, i flegrei in classica divisa granata. A muovere la sfera sarà la squadra locale.

Il tabellino

Puteolana (4-3-3): Maiellaro, Sica, Amelio, Petrarca, Balzano, Marigliano, Fontanarosa, De Simone, Di Lorenzo, Grezio, Guarracino (71' Gioielli). A disposizione: Scotti, Caparro, Casale, Esposito, De Martino, Di Napoli, Pontillo, De Rosa, Evacuo, Di Giorgio. Allenatore: Marra

Savoia (4-3-3): Landi, Pisani, Esperimento, Rega, Spavone, Conti, Liberti, Scarpa (72' Marzullo), De Stefano (46' De Rosa), Trimarco, Orefice (46' Esposito). A disposizione: Merola, Alfano, Russo C., Passariello, Russo R., Borriello. Allenatore: Carannante

Arbitro: Riccardo Ghinelli di Roma 2

Assistenti: Gianluca Nocera di Nocera Inferiore – Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore

Marcatori: 34' Guarracino (P)

Ammoniti: Marigliano (P), Spavone, Conti (S)

14.15 - Un quarto d'ora al fischio d'inizio: sarà il signor Riccardo Ghinelli di Roma 2 a dirigere la sfida del Conte. Gli assistenti saranno Gianluca Nocera e Gaetano Maria Gaeta, entrambi di Nocera Inferiore.

14.00 - Le formazioni ufficiali:

Big match allo Stadio Domenico Conte. La Puteolana di mister Marra, disposta a riprendersi la vetta dopo il sorpasso della Frattese, attende il Savoia del tecnico Carannante. Entrambe le squadre cercano continuità: i flegrei puntano ad un altro risultato utile, i biancoscudati stanno risalendo la classifica e puntano al bottino pieno per avvicinarsi alla zona nobile.