Eccellenza Campania/Girone B - Doppiette per Guarracino e De Simone: la Puteolana annienta il Sant'Antonio Abate a domicilio

Squadra in casa

Squadra in casa Sant'Antonio Abate

Una vittoria larga, una partita che non ammette repliche. La Puteolana passa anche sul rettangolo da gioco del Sant'Antonio Abate e prende il largo approfittando del pari casalingo della Frattese. La formazione flegrea vola in classifica, sale a quota 36 punti e inaugura la fase di ritorno proprio come aveva chiuso l'andata. Resta imbattuta la brigata granata di Marra che schianta a domicilio i giallorossi con un perentorio 0-4.

Alla manita della sfida dello scorso 12 settembre segue il poker rifilato oggi. I Diavoli Rossi sono incontenibili allo Stadio Vigilante Varone e dilagano nel punteggio finale. Due reti per tempo per la Puteolana che sblocca il risultato dopo appena dodici minuti di gioco. Ci pensa il solito bomber, Guarracino, a portare in vantaggio i suoi con una trasformazione impeccabile dagli undici metri. Poco più tardi, il terminale offensivo si ripete con la doppietta che spalanca le porte alla vittoria.

La ripresa è molto meno energica, la disputa si incanala su ritmi meno alti e il risultato favorevole spinge la Puteolana ad amministrare. Il controllo del collettivo ospite non concede grosse opportunità ai locali che trovano notevoli difficoltà nel farsi vedere dalle parti di Maiellaro. Ad un quarto d'ora dalla fine, De Simone lascia il segno sul match col tris. In extremis c'è anche la doppietta del centrocampista in maglia numero 22 che timbra il definitivo 0-4.

Si chiude col botto il 2021 della Puteolana che può essere soddisfatta del percorso nel torneo principale. Per i flegrei, tra tre settimane, ci sarà il confronto diretto con l'inseguitrice Frattese. Il Sant'Antonio Abate, al terzultimo posto in classifica, sarà attesa dallo scontro salvezza col Real Forio.