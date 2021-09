Eccellenza Campania, Girone B - Puteolana-Sant'Antonio Abate 5-0: Guarracino devastante, è poker granata al Conte

Una prestazione di spessore per la Puteolana che s'impone sul Sant'Antonio Abate all'esordio in campionato. Sugli scudi bomber Guarracino, Grezio e il subentrante Di Giorgio

Dare continuità all’esordio in Coppa Italia di categoria e affermarsi come una delle formazioni più importanti della competizione. Di fronte una squadra che non vuole sfigurare e ha piena intenzione di mettere in difficoltà gli avversari odierni. La prima giornata del Girone B di Eccellenza Campania vede la Puteolana 1902 attendere il Sant’Antonio Abate allo Stadio Domenico Conte.

Intraprendenza e aggressività nei primi minuti per la squadra locale che prova subito a tenere gli avversari alle corde. Il tentativo che inaugura la sfida è di Balzano, ma la traiettoria è fuori dallo specchio. Gli uomini di Marra premono sull’acceleratore e la solita zampata del bomber Guarracino non si fa attendere: all’8’ i granata vanno avanti nel punteggio. Al quarto d’ora di gioco arriva la replica dei giallorossi con Di Ruocco che si vede negata la gioia dall’intervento dei legni. Al 16’, però, Amelio fornisce un cioccolatino a Guarracino che non può non scartare: raddoppio dei Diavoli Rossi in una manciata di minuti. E al 24’ c’è anche il tris in bello stile per l’attaccante che riceve e batte Alcolino con un tiro preciso. Primo tempo in favore della brigata di casa che cercano il poker con Grezio, Amelio e Fontanarosa.

La ripresa si apre nelle stesse modalità del primo tempo, al 52’ Sica si coordina alla conclusione: l’idea, però, non è eseguita a dovere. Al 59’ è Gioiello a provarci verso la porta difesa da Alcolino, quest’ultimo disinnesca e tiene la sfera. Alla lista dei tiri si aggiunge anche il neo-entrato Evacuo, l’attaccante non centra il bersaglio. Al 69' c'è spazio altresì per Grezio nel timbrare il cartellino e sfruttare il delizioso assist di Sardo per il 4-0. L'incontro non ha più altro da dire, la squadra di Marra gestisce e non rischia mai. L'undici di D'Aniello, malgrado le sostituzioni per dare energie fresche alla manovra, non riesce a rendersi concreta dalle parti di Maiellaro. Nelle battute conclusive della sfida, c'è la manita di Di Giorgio.

Successo dilagante per la Puteolana che abbatte il Sant'Antonio Abate al Conte e conquista i primi tre punti nel Girone B di Eccellenza. Ottimo esordio in campionato per i flegrei, da rivedere la prestazione dei giallorossi.

Il tabellino

Puteolana: Maiellaro, Balzano (57’ Sardo), Sica, Fontanarosa, Rinaldi, Amelio, Fibiano, Marigliano, Grezio (78' Di Giorgio), Gioielli (61’ De Simone), Guarracino (52’ Evacuo). A disposizione: Caparro, Casale, Di Martino, Pontillo, De Rosa. Allenatore: Marra

Sant’Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco, Tumolillo, Cascone (64’ Di Martino), Vitale, Cangianiello, Di Ruocco (84' Vecchione), Marigliano (46’ Marino), Martone, Agnello (60’ Tartaglione), Tammaro (46’ Varriale). A disposizione: Coticelli, Cestaro, Fortunato, Improta. Allenatore: D’Aniello

Arbitro: Alfonso Alfieri di Nola

Marcatori: 8’, 16’, 24’ Guarracino (P), 69' Grezio (P), 89' Di Giorgio (P)

Ammoniti: Agnello (SA)