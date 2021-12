Eccellenza Campania/Girone B - Grezio ed Evacuo, la Puteolana viaggia: Nuova Napoli Nord ancora ko

Vige la legge della capolista. Anche allo Stadio Simpatia di Pianura c'è un chiaro messaggio da parte della Puteolana di mister Marra: i granata sono gli avversari da battere e la vittoria odierna certifica ancora lo strapotere flegreo. Il Nuova Napoli Nord non può nulla contro gli avversari e deve accantonare l'ennesima sconfitta in campionato. Il testa-coda premia gli ospiti che salgono a quota trenta punti, rispondono alla Frattese e restano imbattuti nella competizione. Il fanalino della graduatoria rimane a zero punti e col dodicesimo ko nel Girone B di Eccellenza.

Puteolana che parte forte con una traversa colpita da Petrarca con un tiro dall'interno dell'area e da mattonella interessante. I granata, in grande spolvero, vanno in vantaggio con il sigillo di Grezio dopo appena un quarto d'ora di gioco. L'attaccante approfitta del passaggio di Gioielli per depositare in rete il pallone. I ragazzi di Marra premono sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio, Gioielli ed Evacuo cercano di mettere in difficoltà la retroguardia locale. Nella ripresa si concretizza lo 0-2 con la firma di Evacuo che timbra il successo flegreo.

Il tabellino

Nuova Napoli Nord: Marchese, Vaino (75’ Cuozzo), Ferrari (78’ Vitale), Grillo, Medugno (70’ Fennan), Borzachelli, Ceso, Catanzaro, Keita (85’ De Rosa), Esposito (63’ Simonte), Di Nardo. A disposizione: Ruggiero, Simone, Rinaldi, Ielpo, Vitale, Sinigaglia. Allenatore: Marino

Puteolana: Maiellaro, Sardo, Sica (75’ Esposito), De Simone (82’ Viola), Rinaldi, Petrarca, Di Lorenzo (45’ Di Giorgio), Fontanarosa (64’ Di Napoli) Grezio (70’ Accietto), Gioielli, Evacuo. A disposizione: Caparro, Balzano, De Rosa, Porcaro. Allenatore: Marra

Arbitro: Emanuele Orlandi di Siracusa

Assistenti: Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore e Steven La Regina di Battipaglia

Marcatori: Grezio (P), Evacuo (P)