Eccellenza Campania/Girone B - Puteolana, la vetta è tua: goleada alla Nuova Napoli Nord e vittoria del torneo per i Diavoli Rossi

Una vetta mai in discussione, una marcia trionfale e un obiettivo stagionale agguantato. La squadra più forte e completa del Girone B di Eccellenza si assicura la vittoria del campionato con una prova di forza straripante allo Stadio Domenico Conte. La Puteolana di Salvatore Marra schianta il fanalino di coda di Massimiliano Campagna con un netto e perentorio 7-0: per la Nuova Napoli Nord si è concretizzata la venticinquesima sconfitta nella competizione.

Avvio bloccato, malgrado le differenze di graduatoria e la pressione costante dei Diavoli Rossi: il risultato resta inchiodato. A metà frazione, la mole di gioco dei padroni di casa trova il vantaggio con la fiammata di Evacuo. Passano dieci giri di lancette e Fontanarosa fissa il raddoppio. Inerzia del match che pende in favore dei locali, mentre gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Maiellaro. Il primo tempo va in archivio senza ulteriori sussulti e cambi nel punteggio: all'intervallo è 2-0 per i flegrei.

Nel corso della ripresa si concretizza la goleada per la Puteolana. Ad inizio secondo tempo, Evacuo trova la doppietta personale e il tris per i ragazzi di Marra. Poi ci pensa il bomber, Guarracino, a fissare il poker attorno all'ora di gioco. Nel finale si scatena il giovanissimo Di Giorgio che sale in cattedra e mette a segno una tripletta di pregevole fattura. Tre realizzazioni in poco più di un quarto d'ora per il 7-0 definitivo. Al triplice fischio, i granata festeggiano la vittoria del campionato e strappano il pass per il triangolare riservato alle prime dei tre gironi.