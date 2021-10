Eccellenza Campania, Girone B - La Puteolana sbanca il Papa di Cardito: Neapolis superata con un tris

I grandi favoriti non deludono i pronostici della vigilia. E, seppur in leggero affanno, si prendono la scena allo Stadio Papa di Cardito. La Puteolana passa contro la Neapolis e lo fa con una ripresa da squadra di livello. Una frazione iniziale bloccata e con poche emozioni, una ripresa di marca granata.

Il quarto turno del campionato di Eccellenza mette davanti i gialloblù e i Diavoli Rossi. Il primo tempo è tutt'altro che avvincente sul piano dello spettacolo in area di rigore. La compagine ospite prova a creare occasioni, ma la retroguardia locale è attenta e cerca di mettere in difficoltà gli avversari. Una prova a caratteri equilibrati, la stabilità non viene spezzata e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. I due portieri riescono a mantenere la porta inviolata e, malgrado la condizione fisica non ancora delle migliori, le difese si impongnono sui reparti d'attacco.

All'uscita dagli spogliatoi, la Puteolana sembra avere un ritmo diverso. Più intensità, più cattiveria agonista e più fame. La solita che ha contraddistinto le prime uscite stagionali del gruppo. Ad aprire le danze è Orazio Grezio al 49', trascinatore delle ultime settimane e in un periodo personale importante. Al 64' tocca a Davide Evacuo approfittare della situazione favorevole e timbrare il raddoppio. Il tris, invece, porta il timbro di Gennaro De Simone che rende vane le speranze degli avversari a otto minuti dal termine. Una vittoria che consente ai granata, in attesa della Frattese, di assicurarsi la vetta della classifica. Neapolis che, al contrario, resta a quota quattro punti in graduatoria.