Eccellenza Campania, Girone B - La Puteolana passa nel finale, Ischia beffato: 2-1 granata al Conte

Gli isolani sbloccano la gara, i flegrei crescono nel corso della ripresa e vanno in gol con la coppia Sardo-Grezio. Termina 2-1 per i padroni di casa al Conte

È una gara avvincente, divertente e con ribaltoni. Nel punteggio e nelle emozioni. Una gioisce, l'altra viene beffata. La Puteolana si prende la scena allo Stadio Domenico Conte e i tre punti in palio contro l'Ischia. Eppure, la partita ha riservato qualche brivido ai flegrei. Poi, il ritorno e la vittoria che porta i granata al vertice della classifica al pari della Frattese.

Dopo un primo sostanzialmente stabile e senza sussulti degni di nota, è la ripresa a dare il via alla girandola di occasioni. Opportunità che vengono sfruttate, come quella di Castagna ad avvio secondo tempo che vale il momentaneo vantaggio per gli isolani di Iervolino. I Diavoli Rossi si scuotono e mettono in campo le importanti qualità tecniche. Ed è Sardo a regalare il pareggio che rimette in equilibrio la situazione. Nel finale, quando l'1-1 sembra ormai definitivo, la squadra locale conquista un calcio di rigore. Non mancano le proteste e le contestazioni, ma Grezio indossa le vesti del bomber e beffa i gialloblù.

La Puteolana vince ed infila il terzo risultato utile consecutivo. Primato conquistato e match ostico archiviato con la giusta determinazione. Primo ko nel torneo per l'Ischia che deve rimuovere immediatamente il passo falso e farne tesoro in vista del futuro.