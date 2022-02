Eccellenza Campania/Girone B - La Puteolana rimonta e vince: battuta la Frattese al Conte

Finalmente il big match tanto atteso. La Puteolana e la Frattese si affrontano nel weekend dedicato ai recuperi. La quindicesima giornata della competizione riserva il confronto tra i granata, reduci dalla vittoria di carattere sul campo dell'Ischia, e i nerostellati, provenienti da una lunga pausa a causa del Covid.

Partita pazzesca allo Stadio Conte. Partono forte i Diavoli Rossi che sfiorano il gol al 6' con Fontanarosa, la conclusione termina sul fondo. Al 16' Prisco scatta sul filo del fuorigioco e insacca alle spalle di Maiellaro per il vantaggio degli ospiti. Trascorrono cinque minuti e i ragazzi di Giovanni Masecchia vanno vicini al raddoppio. Orlando entra in area, dribbla due avversari e tenta un tiro che lambisce il palo. Al 23' Mola si oppone con i pugni alla botta di Di Lorenzo, al 27' De Marco impegna Maiellaro alla parata a terra. Passata la mezz'ora, tocca ad Armeno calciare dai venticinque metri: l'estremo difensore flegreo vola e salva. Al 37' ci prova Marigliano, una deviazione regala il corner ai padroni di casa. Dall'angolo, Prisco svetta e fa partire un contropiede: Maiellaro allontana la minaccia di Cigliano. Al 39' Orlando non arriva in spaccata sull'assistenza di un compagno, al 44' di nuovo l'esterno offensivo si divora il raddoppio.

Meglio la Frattese nel primo tempo, ma la qualità e la determinazione della Puteolana vengono fuori nella ripresa inoltrata. Al 48' Balzano crossa per Grieco che colpisce in tuffo: la palla esce di poco sul fondo. Al 51' traversone per Di Giorgio che appoggia per Guarracino: rovesciata dell'attaccante, Mola compie un miracolo. Al 51' i nerostellati in ripartenza sciupano una buona occasione con Armeno. Tra il 53' e il 60' i ragazzi di Masecchia si affacciano in avanti con Cigliano e Signorelli senza ottenere gli effetti sperati. Al 63' Prisco lancia Orlando che scatta sul filo, arriva tutto solo in area ma trova la replica di Maiellaro. Al 68' flegrei pericolosi con Rinaldi e De Simone, al 71' si materializza il pareggio col rigore ben eseguito da Guarracino. In extremis, la Puteolana aggancia la vittoria con Fontanarosa che approfitta della respinta di Mola su Petrarca e fissa il 2-1 definitivo.