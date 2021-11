Eccellenza Campania/Girone B - La capolista Puteolana si afferma con la qualità: il Barano crolla al Conte

Formazioni agli antipodi e con aspirazioni completamente diverse. La Puteolana, capolista del Girone B di Eccellenza e reduce da un percorso impressionante, è ancora imbattuta nel torneo e ha intenzione di far valere il fattore campo allo Stadio Domenico Conte. Per il Barano è una trasferta proibitiva alla vigilia: tuttavia, gli isolani puntano a conquistare un bottino utile in chiave salvezza. I flegrei, d'altra parte, rispettano le aspettative e i pronostici. Al triplice fischio, la squadra locale passa con un poker.

Basta un quarto d'ora di orologio alla compagine granata per sbloccare il risultato con una perfetta punizione trasformata dallo specialista Amelio. Il match è in discesa per i Diavoli Rossi che, prima dell'intervallo, riescono a centrare anche il raddoppio con Grezio, in un periodo di forma importante. Le due reti mettono la Puteolana in una situazione favorevole, il primo posto sembra blindato già nei 45' iniziali.

Nella ripresa sale in cattedra il bomber. È Guarracino il vero protagonista del secondo tempo. Il centravanti, al 66', si fa trovare pronto e cala il tris che chiude i giochi. Bianconeri tutt'altro che pericolosi e ancora Guarracino, a dieci dal termine, sigla il poker. Doppietta personale per l'attaccante che si dimostra un giocatore d'altra categoria. Nel finale, il Barano accorcia con Scritturale all'83' con la rete che rende meno pesante la sconfitta.

I flegrei intascano la settima vittoria in campionato, il nono risultato utile consecutivo in altrettante partite disputate. Sono 23 i punti in classifica, il primo posto blindato ha un margine di quattro punti sulla seconda della classe (la Frattese, vittoriosa contro il Real Forio). Gli isolani restano in una situazione di graduatoria complicata, terzultimo posto momentaneo in attesa dell'impegno del Sant'Antonio Abate in trasferta col Mondragone: i bianconeri rischiano di scivolare in zona retrocessione.