Eccellenza Campania/Girone B - Puteolana sempre più capolista: Evacuo stende l'Albanova

Allo Stadio Conte va in scena il confronto tra la Puteolana e l'Albanova. La formazione flegrea di mister Marra, nel match valido per l'undicesimo turno del Girone B di Eccellenza, affronta la brigata del tecnico Illiano. I Diavoli Rossi, consapevoli del pareggio senza reti maturato tra Frattese e Napoli United, cercano l'allungo in classifica. E l'intenzione si tramuta nel bottino pieno, basta una rete di Evacuo a decidere i novanta minuti.

Partenza a rilento su un campo non in ottimo stato dopo la pioggia caduta nelle scorse ore. Al 13' traversone insidioso di Balzano, Santangelo spazza via la minaccia. Quattro giri di cronometro dopo, Marigliano prova la battuta a gol da calcio piazzato: la traiettoria è alta. Al 25', dagli sviluppi di un angolo, Petrarca è anticipato dal marcatore e non trova l'impatto per il vantaggio. Passata la mezz'ora è Grezio a sfiorare il bersaglio grosso. Al 38' Lepre si aggiunge alla lista delle occasioni. Nel finale di frazione un colpo di testa di Rinaldi, su punizione di Marigliano, è salvato da Santangelo sulla linea. L'ultima opportunità è per De Rosa con una punizione dalla distanza: Maiellaro si rifugia in corner.

Le squadre ci mettono un po' di tempo per carburare al rientro dagli spogliatoi. Attorno all'ora di gioco, una conclusione di Sica dalla distanza trova la replica dell'estremo difensore ospite. Al 66' la Puteolana sblocca il punteggio. Assist del subentrato Di Giorgio per Evacuo che si presenta davanti a Santangelo e infila il pallone nel sacco. Dopo due minuti, un tentativo di Gioielli è deviato in corner dal portiere. Le ultime schermaglie del secondo tempo sono ad opera di Sardo e di Ioio. Il risultato non cambia ulteriormente e la partita va in archivio sul punteggio di 1-0.