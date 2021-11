Eccellenza Campania/Girone B - Il Pianura Napoli Nord replica al Napoli United: "Chiediamo scusa, ma siamo stati insultati in campo e fuori"

Uno scontro da gioco rivelatosi un pugno a palla lontana da parte di Carmine Sinigaglia e l'intervento sanitario per valutare le condizioni di Aaron Akrapovic. È stato soltanto uno dei tanti episodi del match, valido per l'ottava giornata del campionato, tra Napoli United e Pianura Napoli Nord. Nel post-partita, i Leoni hanno deciso di pubblicare un video per denunciare la scorrettezza del capitano ospite ai danni del leader locale. Un gesto da condannare e che ha provocato la frattura multipla al setto nasale per il calciatore di Diego Armando Maradona jr.

Attraverso i canali social, tuttavia, il Pianura Napoli Nord ha replica alle immagini pubblicate dal Napoli United con una nota ufficiale: "Rivolgiamo solidarietà al capitano Akrapovic per il fallo da gioco subito in campo dal nostro capitano Sinigaglia. Siamo dispiaciuti dell'accaduto, ma si è creato un clima molto caldo già dal primo minuto. I calciatori del Napoli United, compresa la dirigenza e il presidente Antonio Gargiulo, hanno istigato i nostri ragazzi con parole volgari e offensive. Chiediamo scusa al calciatore infortunato, ma dobbiamo ammettere che è stato un fallo di frustrazione".

Il club, che gioca le sue gare allo Stadio Simpatia, ha continuato: "Bisogna dire che il capitano Akrapovic ha insultato verbalmente e con grosse minacce il nostro capitano. La nostra classifica non è delle migliori, andare in campo e subire delle mortificazioni verbali non è sportivo. La nostra è una squadra composta da ragazzi giovani, non dobbiamo andare sui campi e farci prendere in giro perché siamo a zero punti in classifica". Il Pianura Napoli Nord chiude: "Non vogliamo giustificare il comportamento del nostro capitano, ma non merita critiche e minacce che sta ricevendo sui social. Rinnoviamo il dispiacere nei confronti di Akrapovic, il nostro direttore sportivo si è scusato alla fine della partita con un dirigente del Napoli United".