Eccellenza Campania, Girone B - Pianura Napoli Nord-Ischia 1-2: gli isolani vincono dopo una gara sofferta

Il Girone B di Eccellenza Campania riserva l'appuntamento dello Stadio Simpatia. Il Pianura Napoli Nord, allenato da Cristoforo, accoglie l'Ischia di Iervolino. Accantonate le parentesi in Coppa, le due squadre cercano conferme e minuti dalla prima giornata del campionato.

Frazione iniziale che si apre con le fasi di studio e poche folate d'attacco, ma sono i gialloblù a farsi vedere in avanti con un traversone di Trani e con l'insistenza della manovra corale. Al 21' gli isolani vanno vicini al gol con un servizio dalle retrovie per Castagna: il calciatore, da posizione interessante, si fa anticipare dall'intervento di Scotti. Bisogna attendere il 39' per il primo squillo dei flegrei da calcio piazzato, gli uomini di Iervolino leggono bene l'azione e spazzano via il pericoloso. Succede poco o nulla nella parte conclusiva dei quarantacinque minuti d'avvio, all'intervallo è 0-0.

Non ci sono cambi al rientro sul rettangolo verde, i due tecnici optano per gli undici che hanno disputato il primo tempo. Ritmi più alti e maggiore velocità nelle giocate. L'organico di casa sfiora la rete con Coppola che manca l'impatto con la sfera da pochi passi e a Di Chiara superato. Al 58' il Pianura Napoli Nord sblocca con Sinigaglia dagli undici metri, rigore maturato da un errore in uscita del portiere. Attorno all'ora di gioco c'è il pari di Di Meglio con un piatto preciso e diretto. Al 77' ci riprova Sinigaglia con un destro velenoso da fuori area: Di Chiara risponde presente. A cinque dal termine c'è il ribaltone isolano con Buono che risolve una mischia e regala il successo ai gialloblù.

Ischia che completa e concretizza la rimonta, crolla invece il Pianura Napoli Nord. Partita avvincente e con una girandola di emozioni, i novanta minuti del Simpatia si chiudono sul punteggio di 1-2.

Il tabellino

Pianura Nuova Napoli Nord: Scotti, Pagliaro Marco, Sequino (87' Capuano), Romano, Gallo, Vaino, Sinigaglia (87' Majella), Colonna, Coppola (71' Pagliaro Andrea), Pagliuca, Ardorisio (81' Ruocco). A disposizione: Russo Gino, D’Alessio, Russo Guido, Esposito, Lubrano Lavadera. Allenatore: Pelliccia Cristoforo

Ischia Calcio: Di Chiara, Florio, Buono, Arcamone Giovan Giuseppe, Chiariello, Di Costanzo, Trani (58' Filosa), Cibelli, Di Meglio (70' Arcamone Matteo), Castagna, Pistola (90' De Luise). A disposizione: Mazzella, Muscariello, Invernini, Formisano, Iacono, Di Lustro. Allenatore: Iervolino Angelo

Marcatori: 58' rig. Sinigaglia (P), 60’ Di Meglio (I), 85' Buono (I)

Ammonizioni: Sequino (P), Ruocco (P), Di Chiara (I), Arcamone Giovan Giuseppe (I), Buono (I)