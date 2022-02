Eccellenza Campania/Girone B - Il Real Forio vince in trasferta: Nuova Napoli Nord ko in casa

Scontro nella zona bassa della classifica. La Nuova Napoli Nord ospita il Real Forio nella sfida valida per il diciannovesimo turno del Girone B di Eccellenza. Padroni di casa sempre più in basso in graduatoria, biancoverdi alla ricerca di punti in chiave salvezza. Un testa a testa che premia ancora la squadra di mister Flavio Leo, confermato in settimana dalla dirigenza. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nel secondo tempo si scatenano gli isolani che riescono ad imporsi con una prova maiuscola. Un successo all'inglese per gli ospiti che sbloccano il risultato con il lampo di Moccia al 53', nel finale di gara invece si concretizza il raddoppio con Sirabella. Tre punti fondamentali per la risalita del Real Forio, attualmente a quota 20 punti e distante sei lunghezze dalla permanenza diretta nella categoria: il prossimo turno riserverà il match al Calise con l'Ercolanese. Per la Nuova Napoli Nord giunge la diciannovesima sconfitta in campionato: nella ventesima giornata ci sarà la trasferta sul campo del Barano.

Il tabellino

Nuova Napoli Nord: Marchese, Laudano (65' Abbruzzese), Di Nardo (80' Sommella), Grillo, Ceso (60' Petrone), Conte, Sinigaglia, Ferrari, Verde, Pezzella, Barbi (80' Vitale). A disposizione: Ielpo, Egidio, Gallifuoco, Ruggiero. Allenatore: Campagna

Real Forio: D’Errico, Iacono, Capone, De Luise, Accurso, Granato, Sirabella, Moccia (77' Di Spigna), Roghi (65' Cantelli), Cirelli (81' Jelicanin), Castaldi (90' Castagna). A disposizione: Pasero, Aiello, Lubrano Lavadera, Fiorentino, Vaiano. Allenatore: Leo

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 53' Moccia; 90' Sirabella

Ammoniti: Laudano, Ruggiero, Vitale (NNN); Accurso (RF)