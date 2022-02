Eccellenza Campania/Girone B - Nuova Napoli Nord, così non va: la Neapolis rifila quattro reti

Recupero della quindicesima giornata del Girone B di Eccellenza, allo Stadio Vezzuto-Marasco va in scena il confronto tra il Nuova Napoli Nord e la Neapolis. La formazione di casa è ultima in classifica, con zero punti conquistati e una stagione estremamente complicata. Gli ospiti, nello scontro salvezza in esterna, sono in griglia playout e puntano alla risalita della graduatoria.

Non è una partita equilibrata sul rettangolo verde di Monte di Procida. Il primo tempo, seppur maggiormente stabile rispetto alla ripresa, si chiude col vantaggio dei ragazzi di Giovanni Peluso: in rete Catena che sblocca il match e regala il momentaneo vantaggio ai suoi. Punteggio che si incrementa col passare dei minuti e nel secondo tempo la Neapolis dilaga: Barretta, La Ferrara e una sfortunata autorete fissano lo 0-4 definitivo.

Un poker rotondo per la brigata di Peluso che sale a quota 19 punti in classifica e spera di agguantare quanto prima la salvezza diretta: il prossimo turno riserverà il confronto sul campo della capolista Puteolana. Per il Nuova Napoli Nord prosegue la sterilità offensiva e le difficoltà di raccogliere punti in chiave salvezza: la compagine partenopea sarà attesa dalla sfida interna contro la Maddalonese.