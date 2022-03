Eccellenza Campania/Girone B - Ottovolante Napoli United: demolita la Nuova Napoli Nord

Risposta arrivata. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. stende la Nuova Napoli Nord, ormai retrocessa in Promozione, e mantiene la seconda piazza in condominio col Savoia. Otto marcature per i Leoni che piegano gli avversari allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. Quinta vittoria consecutiva per Schinnea e compagni che proseguono la corsa in zona playoff.

Gli ospiti passano in vantaggio già al 7'. Schinnea si fa trovare pronto all'appuntamento per il timbro che sblocca il risultato: l'attaccante va ancora in gol dopo la firma della scorsa settimana e mette alle spalle il periodo difficile per infortunio. Al 21' raddoppia Oliva, nel finale di frazione c'è gioia anche per Arrulo che cala il tris e conferma lo straordinario momento personale. Prima dell'intervallo, Oliva fa 4-0 con la doppietta di giornata. Nella seconda frazione, il Napoli United continua a macinare gioco e si concretizzano altre quattro opportunità clou. Maradona offre spazio ai giovani della Juniores, i Leoni dilagano. Doppietta altresì per Capellino, in rete al 62' e al 67'. Ritorno al gol anche per Cirrana al minuto 77'. Nelle battute conclusive, Navarrete inserisce il suo nome nel tabellino dei marcatori con lo 0-8 direttamente da calcio di rigore. Continua la marcia degli ospiti, i padroni di casa puntano ad onorare il campionato fino all'ultima partita seppur il destino sia segnato.

Il tabellino

Nuova Napoli Nord: Marchese (79' Ielpo), Laudano (71' Vitale), Vecchione, Di Nardo, Ceso (46' Ruggiero), Abbruzzese (63' Gallifuoco), Borzacchelli, Barbi, Grillo (46' Sommella), Medugno. A disposizione: Ibrahim, Fennan, Ferrari, Potenza. Allenatore: Massimiliano Campagna

Napoli United: Giordano D., Tomasin, Diakhaby, Oliva (46' Pisacane), Bruno (63' Brasiello), Arrulo (46' De Marco), Ciranna, Giordano G., Arario (56' Calabrò), Navarrete, Schinnea (46' Capellino). A disposizione: Maraolo, Santoro, Pelliccia, Cittadini. Allenatore: Diego Armando Maradona

Arbitro: Andolfi di Ercolano

Assistenti: Pellecchia di Avellino e Cecere di Caserta

Marcatori: 7' Schinnea, 21' e 42' Oliva, 39' Arrulo, 62' e 67' st Capellino, 77' Ciranna, 88' rig. Navarrete ( NU )

Ammoniti: Marchese, Borzacchelli, Vecchione, Abbruzzese e Gallifuoco (NN), De Marco (NU)