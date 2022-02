Eccellenza Campania/Girone B - Poker Maddalonese alla Nuova Napoli Nord

Squadra in casa

Una partita senza storia. Una gara che non ammette repliche. Per la Nuova Napoli Nord si materializza un altro stop, l'ennesimo. Sedicesima sconfitta su sedici partite disputate, un filotto davvero negativo che complica il cammino della squadra locale che rischia la retrocessione. L'impegno odierno è vinto dalla Maddalonese che si afferma con un poker che consente di allontanarsi momentaneamente dalla zona playout.

La partita, malgrado i valori in campo, è equilibrata. Lo spartito è chiaro: gli ospiti vanno alla ricerca del vantaggio, i padroni di casa cercano di difendersi e ripartire. Il match fatica a decollare, soltanto alla mezz'ora i casertani sbloccano il risultato con il solito Fava. Il bomber approfitta di un pallone in area e realizza lo 0-1 da pochi passi. Maddalonese assoluta protagonista allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida, ma il punteggio resta in bilico dopo i primi quarantacinque minuti. All'intervallo, infatti, il vantaggio è minimo.

Nel secondo tempo, gli ospiti si scatenano e dilagano. Al 64' sempre Fava sfrutta un suggerimento di Guglielmo e raddoppia, mettendo in discesa la sfida. Passano appena otto giri di cronometro e sulla respinta dell'estremo difensore si fionda Pingue che cala il tris e mette in ghiaccio la vittoria. Non si accontentano i granata che nel recupero trovano anche la rete dello 0-4 con Sannazzaro che chiude definitivamente i conti. Termina così allo Stadio Marasco, un dominio assoluto che consegna tre punti chiave ai casertani.

Il prossimo turno riserverà il confronto casalingo per la Maddalonese che ospiterà l'Ercolanese, mentre la Nuova Napoli Nord sarà attesa dalla trasferta sul campo del Savoia.