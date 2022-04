Eccellenza Campania/Girone B - La Frattese dilaga al Vezzuto-Marasco: Nuova Napoli Nord demolita, è 1-7 nerostellato

Verdetti già definiti per Nuova Napoli Nord e Frattese, impegnate nell'ultimo turno del Girone B di Eccellenza. La formazione di Massimiliano Campagna è già sicura della retrocessione in Promozione e vuole onorare il campionato fino alla fine. La compagine di Giovanni Masecchia, sfumato il sogno playoff dopo qualche uscita a vuoto durante la competizione, punta a chiudere la stagione con una vittoria.

La partita del Vezzuto-Marasco ci mette un po' per carburare. Soltanto poco più tardi del quarto d'ora di gioco arriva la prima ed importante opportunità. Sono i nerostellati a costruirla con un palo colpito da Orlando al 17'. Al 26' Vitale pesca in area Signorelli che si fa trovare pronto all'appuntamento e sigla il gol del vantaggio. La risposta dei locali è immediata con Potenza che trafigge Acanfora sugli sviluppi di un calcio piazzato di Sinigaglia al 29'. Non succede più nulla sul rettangolo verde di Monte di Procida, è 1-1 tra le due squadre.

Ad avvio ripresa Prisco riporta avanti la Frattese con una pregevole punizione dal limite. Al 57' Sinigaglia si mette in evidenza con una conclusione che costringe Acanfora agli straordinari: il giovane portiere smanaccia oltre la traversa. Passano due minuti, sul ribaltamento di fronte Armeno incrocia col mancino e trova il tris. Al 66' l'estremo difensore non trattiene una palla inattiva di Armeno: sulla ribattuta Riccio gonfia la rete per il poker. Dilagano i bianconeri nel corso del secondo tempo, al 70' Signorelli timbra la manita. Al 75' La Pietra aziona Prisco che deposita nel sacco la diciottesima firma in campionato. A dodici dal triplice fischio, un bolide di La Pietra fa secco il guardiano avversario.

Termina 1-7 la sfida del Vezzuto-Marasco. La Frattese manda in archivio la stagione con la quattordicesima vittoria nel Girone B, il cammino complicato per la Nuova Napoli Nord finisce con la ventiseiesima sconfitta e lo zero in classifica.