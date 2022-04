Eccellenza Campania/Girone B - Ercolanese impressionante al Vezzuto-Marasco: Nuova Napoli Nord demolita 0-7

Un match che ha poco da dire sulla carta. Traguardo mancato per la Nuova Napoli Nord, ormai retrocessa in Promozione, con zero punti collezionati in stagione: l'obiettivo è raccogliere un bottino per sbloccarsi e chiudere l'annata con un sorriso. L'Ercolanese, dal canto suo, ha raggiunto ampiamente la salvezza e la permanenza nella categoria. Tuttavia, il rush finale dovrà consentire di migliorare il rendimento.

Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida si sfidano due formazioni in situazioni di graduatoria completamente differenti. E a maturare è una gara a senso unico che premia i vesuviani di mister Perrella. Le sensazioni di una netta supremazia si percepiscono già nel primo tempo: le doppiette di Montaperto e Basso chiudono la frazione sullo 0-4. Un punteggio largo che troverà modifiche nel corso della ripresa. Basso, infatti, non è sazio e infila anche la tripletta. C'è spazio nel verdetto altresì per Milone e Gondola che rendono la vittoria schiacciante.

Termina 0-7 in terra flegrea. Un verdetto che, ancora una volta, evidenzia le difficoltà in campionato per la Nuova Napoli Nord. Il prossimo confronto sarà in trasferta sul campo della Puteolana: i granata puntano alla passerella davanti al pubblico amico per la vittoria del campionato. Il penultimo turno del Girone B sarà nuovamente in esterna per l'Ercolanese: i granata saranno ospiti del Sant'Antonio Abate.