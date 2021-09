Eccellenza Campania, Girone B - Neapolis-Pianura Napoli Nord 2-0: i gialloblù vincono nel segno di Festa e Catena

Vittoria per i padroni di casa che dimenticano la sconfitta di meno di due settimane fa e siglano un gol per tempo

Un confronto inedito? Assolutamente, no. Sembra essere diventato un must del calcio dilettantistico quello tra Neapolis e Pianura Napoli Nord allo Stadio Comunale Vallefuoco di Mugnano. Dopo appena tredici giorni, le due squadre si riaffrontano. Lo scorso 5 settembre in Coppa Italia di categoria, gli ospiti hanno espugnato il manto erboso con le reti di Majella e Colonna. Dunque, per i gialloblù è l'occasione della rivalsa.

Un gol per tempo per la squadra locale che regola gli avversari e si fa perdonare per la sconfitta al debutto stagionale nella seconda competizione. Al 29' è Festa a indirizzare la gara sul giusto binario, il sigillo del calciatore spiana la strada al Neapolis. Il raddoppio arriva al 52' dal dischetto. L'esecuzione è affidata allo specialista Catena che non fallisce e concretizza la buona prova del gruppo. Il Pianura Napoli Nord cerca di reagire, ma non trova il varco necessario per rendere complicata la vita alla compagine casalinga.

Tre punti, hurrà e seconda uscita in campionato che sorride ai gialloblù: dimenticata la sconfitta all'esordio contro l'Albanova e occhi rivolti all'Ercolanese. Gli azzurri crollano e restano a zero punti in classifica, dopo il ko interno con l'Ischia segue la disfatta in esterna. E l'incontro con il Mondragone si avvicina.