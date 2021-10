Eccellenza Campania/Girone B - Non si sblocca il match tra Neapolis e Ischia: è 0-0 al Vallefuoco di Mugnano

È un pareggio senza reti quello maturato allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. La Neapolis e l'Ischia, al termine dei novanta minuti regolamentari, devono dividersi il bottino in palio. Non si va oltre lo 0-0, le difese vincono sugli attacchi e la partita non si spezza dal suo equilibrio iniziale.

Il primo tentativo verso la porta avversaria è di Sogliuzzo che raccoglie un calcio di punizione sul palo lontano e libera il mancino, il portiere compie un miracolo ed evita alla sua squadra di andare sotto nel punteggio. Il match è statico e non regala spettacolo, regna la tattica e la noia. Dopo una lunga fase di studio, i gialloblù di Iervolino provano a farsi vedere in avanti al 41' con un colpo di testa di Invernini. La girata aerea del centravanti, su ottima assistenza dalla trequarti di destra, sbatte sulla parte alta della traversa e termina sul fondo. La frazione iniziale va in archivio senza reti.

La ripresa si apre con un buon affondo degli isolani, l'estremo difensore dei giallazzurri deve superarsi su una conclusione ravvicinata al 53'. L'Ischia cerca il varco giusto per colpire, su un buon traversone di Cibelli non arriva il tap-in vincente dei compagni in area di rigore. Al 70', dagli sviluppi di un angolo, Trofa svetta ma non trova lo specchio. Un minuto più tardi De Luise riesce a sbloccare la gara con un contrasto in seguito a un calcio piazzato: l'arbitro annulla e segnala un fallo in attacco. Al 75' la Neapolis si divora il gol con Scuotto che si fa ipnotizzare da Mazzella dagli undici metri. A due dal termine, i ragazzi di Iervolino creano una chance interessante ma Bardet si ritrova la sfera tra le braccia. Nel recupero, la retroguardia locale regge all'urto ospite.

Si chiude 0-0 il match del Vallefuoco. La Neapolis sale a 5 punti in classifica, mentre l'Ischia mantiene la vetta senza allungare e consente l'aggancio alla Frattese, vittoriosa in esterna sul Mondragone.