Eccellenza Campania/Girone B - La Neapolis è aggrappata alla speranza playout: manita al Barano al Vallefuoco

Un successo che offre speranza e che tiene il lumicino ancora acceso. Per la Neapolis era importante strappare il bottino pieno al retrocesso Barano nella sfida valida per la venticinquesima giornata del Girone B di Eccellenza. Missione compiuta per la formazione di Giovanni Peluso che schianta gli isolani allo Stadio Vallefuoco e, complice il pareggio della Maddalonese, resta agganciato alla zona playout. Tutto, però, si deciderà all'ultimo turno: Catena e compagni devono strappare i tre punti in trasferta al Napoli United e sperare in un passo falso dei casertani impegnati sul campo del Real Forio.

Partita senza storia sul suolo partenopeo, la compagine di casa si afferma con un netto 5-2. Ad aprire le marcature ci pensa Galasso che sblocca la contesa e indirizza il match. Tocca poi a Catena siglare il raddoppio e mettere la gara in discesa, evitando qualsiasi ritorno dei bianconeri. Nella ripresa si scatenano Esposito e Selva su rigore: il parziale diventa largo e la Neapolis cala il poker. Il Barano prova a rientrare nella contesa con le marcature di Petrone ed Errichiello. Nel finale La Ferrara definisce il match con la manita.

Peluso, al termine dei novanta minuti, è intervenuto ai microfoni del club: "Era una partita da vincere, abbiamo ottenuto i tre punti in maniera tranquilla. Ci attende l'ultima giornata dove ci giocheremo tutto contro il Napoli United. Non dipende solo da noi, da Real Forio-Maddalonese si saprà il nostro destino. Con una nostra eventuale vittoria e un successo dei casertani, saremo fuori dai playout".