Eccellenza Campania, Girone B - Il Napoli United vince in extremis sul Savoia: decide Cittadini al 93'

Una vittoria di misura, un successo prezioso al fotofinish. Il Napoli United passa al Kennedy e supera il Savoia a soltanto nella battute conclusive della gara. Serve un lampo, una zampata decisiva di Cittadini per raccogliere l'intera posta in palio e agguantare tre punti importanti in classifica.

La partenza è favorevole alla squadra di casa. Al 5' Minutella calcia verso la porta da posizione interessante, Landi sventa la minaccia e salva i suoi compagni. Attacchi sterili e tutt'altro che produttivi per gli ospiti che non danno mai l'impressione di essere pericolosi in zona offensiva. Alla lista delle prime opportunità si aggiunge anche Pisani, la conclusione non è precisa. I tentativi non sono molti e la prima frazione non regala sussulti in particolare. La ripresa, al contrario, è più vibrante e coinvolgente. Gli uomini di Maradona vanno vicini al vantaggio, al 52' Sheriff gonfia la rete: tuttavia, l'arbitro annulla per posizione di offside. Risponde Esperimento sul capovolgimento di fronte al 63', l'incronata è distante dalla porta. L'episodio che cambia la partita arriva dieci giri di lancette dopo con l'espulsione di Russo per doppia ammonizione. Il team locale alza il baricentro e si divora potenziali occasioni. Pelliccia spinge la compagine di casa avanti nel punteggio, ancora il direttore di gara - tra le proteste - ferma tutto per fuorigioco. L'azione si ribalta e Raffaele Russo spreca da buona mattonella colpendo pienamente l'estremo difensore. Al 93' si concretizza la fiammata di Cittadini che sfrutta un cross e in allungo deposita sul palo più lontano.

Il Napoli United vince al Kennedy di misura e supera il Savoia dopo una partita difficile e sofferta. Può sorridere anche Maradona, seppur espulso poco prima della fine della gara.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Scheler, Akrapovic, Santoro, Samson, Arrulo (56' Barone), Ciranna (67' Pelliccia), Minutella (46' Cittadini), Giordano G. (46' Sheriff), Navarrete, Medaglia (73' Musso). A disposizione: Zaccaro, Oliva, Soprano, Calvanico. Allenatore: Maradona

Savoia: Landi, Alfano, Russo C., Napolitano, Esperimento, Rega, Pisani, Marzullo (82' Spavone), Trimarco (71' Russo R.), Scarpa, De Marco (57' Santoro). A disposizione: Merola, Annunziata, Sacconi, De Rosa, De Stefano, Passariello. Allenatore: Carrannante

Arbitro: Scarpati (Formia)

Assistenti: Pone (Nola) – Imperatore (Ercolano)

Rete: 93’ Cittadini (NU)

Ammoniti: Minutella, Arrulo (NU), Russo, Pisani, Trimarco, Marzullo, Napolitano

Espulsi: Russo (S), Maradona e il dirigente Varriale (NU)