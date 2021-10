Eccellenza Campania/Girone B - Tris del Napoli United al Sant'Antonio Abate in trasferta

Una vittoria dal profumo di terzo posto per il Napoli United che vince e convince sul campo del Sant'Antonio Abate. Il successo per gli uomini di Maradona jr. consente l'aggancio ad Albanova e Real Forio a quota dodici punti. Si ferma la formazione allenata da D'Aniello che rallenta ancora e incontra il quarto ko in campionato. Il confronto si sblocca subito, al 7' Schinnea - ben servito da Navarrete dopo la conquista della sfera - si fa trovare pronto e sigla lo 0-1 in favore dei Leoni. Al 13' è proprio Navarrete a provarci verso lo specchio, la traiettoria è alta. Al quarto d'ora, il gruppo locale non sfrutta un calcio piazzato da mattonella invitante. Gli ospiti si divorano una buona possibilità con Giordano, a tu per tu con Alcolino si lascia ipnotizzare. La brigata di casa sfiora il pareggio con Martone al 35', ma il tentativo finisce fuori. Sul ribaltamento di fronte Schinnea, ancora su assistenza di Navarrete, sigla lo 0-2 e spedisce in orbita il Napoli United. Nella ripresa non accade molto, la tensione aumenta sul rettangolo verde e il tecnico D'Aniello viene allontanato dal direttore di gara. Al 94' c'è gioia anche per Arrulo che sfodera una conclusione impressionante dalla distanza e buca per la terza volta l'estremo difensore.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Fortunato (70' Tammaro), Tumolillo, Scala, Vitale, Agnello (75' Tartaglione), Di Ruocco, Apuzzo (70' Cascone), Martone, Varriale (93' Santarpia), Marigliano (85' Buscè). A disposizione: Coticelli, Alfano, Cangianiello, Di Martino. Allenatore: D'Aniello

Napoli United: Giordano, Scheler, Santoro (66' Oliva), Akrapovic, Samson (83' Perretti), Medaglia, Ciranna, Giordano (75' De Marco, Soprano (54' Barone), Navarrete, Schinnea (87' Arrulo). A disposizione: Zaccaro, Bruno, Calvanico, Pisacane. Allenatore: Maradona jr.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Assistenti: Angelillo di Nola e Meo di Nola

Marcatori: 7' e 36' Schinnea (NU), 94' Arrulo (NU)

Ammoniti: Agnello, Di Ruocco, Scala (S); Santoro, Akrapovic, Samson (NU)

Ammonito il tecnico del Sant'Antonio Abate D'Aniello