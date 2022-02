Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United si impone di misura: Arrulo stende il Sant'Antonio Abate

Vittoria di misura per il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. che passa tra le mura amiche dello Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano: battuto il Sant'Antonio Abate di Vincenzo Criscuolo. Tre punti preziosi per i Leoni che mantengono la scia e accorciano sul Savoia. Sconfitta in esterna per i giallorossi che restano in quartultima piazza.

La cronaca si apre con un retropassaggio sbagliato da parte dei padroni di casa. Granato si innesca, si invola e calcia: il destro è largo rispetto allo specchio. Risponde Barone con un destro da calcio piazzato che sfila sul fondo. I Leoni insistono e con Capellino sfiorano il vantaggio: reattivo Alcolino sulla botta ravvicinata. Passano alcuni minuti e Maraolo è miracoloso sui tentativi ravvicinati di Di Ruocco e Granato. Da un traversone dalla sinistra, il numero 7 calcia di prima intenzione e l'estremo difensore si oppone. Sulla ribattuta, l'attaccante giallorosso trova ancora l'intervento del portiere. Al 39', su una sfera inattiva di Barone, Arrulo indirizza verso lo specchio e beffa Alcolino per il vantaggio casalingo. Nella ripresa, l'occasione più ghiotta è per il Napoli United. Capellino, dopo una manovra corale, scodella al centro: Navarrete appoggia per Cittadini, riflessi pronti per Alcolino. I ragazzi di Maradona jr. vanno vicini al raddoppio altresì con Schinnea su cross di Tomasin: la girata è imprecisa. Tocca ancora a Capellino impegnare la difesa, poi è la traversa a negare la gioia a Schinnea. Al triplice fischio si concretizza l'1-0 per la truppa di casa.

Il tabellino

Napoli United: Maraolo, Tomasin, Oliva (84' Santoro), Akrapovic, Barone, Pelliccia, Arrulo, Giordano (75' De Marco), Cittadini (66' Schinnea), Navarrete (91' Bruno), Capellino. A disposizione: Chianese, Diakhaby, Perretti, Calabrò, Di Gennaro. Allenatore: Maradona jr.

Sant'Antonio Abate: Alcolino, La Gatti (72' Buscè), Montuori, Della Femina, Cavallini, Vitale, Di Ruocco, Sorriso (84' Ruocco), Granato (71' Tansella), Rizzo (24' Santarpia), Marigliano (59' Esposito). A disposizione: Salsano, Lombardo, Cascone, Fortunato. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Mauro Tomei di Sapri

Marcatori: 39' Arrulo (NU)

Ammoniti: Maraolo (NU), Cavallini, Della Femina, Di Ruocco, Montuori (SA)