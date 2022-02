Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United rimonta e vince: battuto il Real Forio al Vallefuoco

Diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, il Girone B propone il confronto tra il Napoli United e il Real Forio allo Stadio Alberto Vallefuoco. I Leoni di Diego Armando Maradona jr cercano il successo per agguantare la zona playoff della classifica in attesa dei risultati delle altre. Gli isolani di Flavio Leo puntano a un blitz esterno per scalare la graduatoria e conquistare un bottino utile in chiave salvezza.

Primi minuti di grande equilibrio, nonostante il favore del pronostico per i padroni di casa, in quel di Mugnano. I locali provano a gestire il possesso e colpire nel momento giusto, gli ospiti applicano una fase conservativa in attesa delle ripartenze. Al 20' il primo episodio: Capone finalizza una splendida azione in contropiede dei biancoverdi e sblocca il risultato. Navarrete e compagni si scuotono e fissano immediatamente l'1-1. Il pareggio arriva da calcio piazzato: angolo di Barone, Santoro stacca in alto e ristabilisce la parità. Al 34' il Napoli United è pericoloso con Capellino che, servito dalla destra, conclude al volo senza inquadrare lo specchio. Passa un minuto e Cirelli si mette in evidenza con un tiro deviato in corner. Al 39' Barone scappa alla marcatura degli avversari e pesca Pelliccia: il tocco sotto del numero 19 trova l'intervento provvidenziale di Quiriti. Al 42' Cantelli scodella al centro per Granato che calcia: Pelliccia si immola e salva i suoi. Nel recupero della frazione iniziale, Cantelli costringe Maraolo al grande intervento: al duplice fischio è parità al Vallefuoco.

Si rientra in campo con la stessa determinazione e con l'intensità alta da entrambe le parti. Il primo e vero tentativo del secondo tempo è per il Napoli United che riesce a completare la rimonta con una giocata pazzesca di Barone. Il calciatore di Maradona jr riceve dal limite, con una serie di finte crea disordine nel reparto arretrato ospite e col mancino batte Quiriti sul primo palo. Esplode il Vallefuoco, il ribaltone nel risultato si concretizza. Il Real Forio non è dello stesso avviso e tiene ancora aperta la contesa. Al 70' una conclusione di Moccia spaventa il pacchetto difensivo del team di casa che, tuttavia, riesce a mantenere il minimo vantaggio. Si va da una zona del campo all'altra con continuità, ma è nel finale che si decide l'esito del testa a testa. All'89' Cittadini, con una potente botta, supera Quiriti per il tris dei locali che consolidano il successo e strappano i tre punti agli avversari.