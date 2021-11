Eccellenza Campania/Girone B - Napoli United e Puteolana si annullano: big match a reti inviolate

È il big match di giornata. Allo Stadio Vallefuoco di Mugnano va in scena la sfida tra il Napoli United e la Puteolana. La terza della classe che attende la capolista per il decimo turno del Girone B di Eccellenza. Tra possibili emozioni ed eventuale spettacolo si afferma la tattica. Non si sblocca il testa a testa che va in archivio sul punteggio di 0-0.

Bastano venti secondi ai granata per sbloccare il risultato con Grezio, la conclusione dell'attaccante si insacca: il direttore di gara annulla la realizzazione su segnalazione dell'assistente. Al 16' sono ancora i flegrei a rendersi pericolosi con un colpo di testa di uno scatenato Grezio: la traiettoria è fuori misura. Si vede poco la formazione di Maradona jr. che decide di limitare le giocate degli ospiti. Al 31' la Puteolana è insidiosa con un traversone sbagliato per bomber Guarracino solo al centro dell'area. La replica dei Leoni arriva con una medesima giocata, Schinnea però è anticipato. Amelio si incarica della battuta di un piazzato, l'esecuzione non è precisa. Il primo tempo si chiude con una chance per Barone, la parabola disegnata accarezza la traversa.

Il secondo tempo si inaugura con una botta dalla distanza di Fontanarosa, Giordano si distende e si oppone. Granata in zona offensiva sempre temibili con un destro di Grezio su assist di Balzano, l'estremo difensore deve compiere gli straordinari. Entrambi i tecnici provano ad attingere dalla panchina, c'è bisogno di freschezza per nuove sortite d'attacco. Al 73' l'arbitro annulla un altro gol agli ospiti, questa volta è Petrarca a trovare la via vincente. A dieci dal termine è Evacuo a sprecare da mattonella interessante sparando alto sopra i legni della porta. La capolista non riesce a sfondare, la terza in graduatoria resiste: buon punto per ambedue, ma a gioire è la Frattese che allunga sul Napoli United e accorcia sulla Puteolana.