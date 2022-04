Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United si prende il terzo posto: Navarrete manda la Neapolis in Promozione

Per una squadra che sorride, c'è un'altra che si dispera. Il Napoli United si prende la scena nella sfida casalinga e condanna la Neapolis alla retrocessione. Padroni di casa che sfruttano il pareggio dell'Ischia sul campo dell'Albanova e salgono in terza posizione, ospiti che abbandonano la categoria.

La cronaca si apre con un destro largo di Esposito, la reazione dei locali è affidata a Navvarete con una conclusione centrale e facile preda di Bardet. Alla mezz'ora, la brigata di Giovanni Peluso sfiora il bersaglio grosso con una punizione di Festa per Esposito: il calciatore non riesce ad indirizzare. Al 45' Scott va vicino al vantaggio con un colpo di testa. Nella ripresa, Bardet si oppone a una giocata di Cittadini al 54', per la Neapolis è Festa il più attivo con un tiro neutralizzato da Maraolo. Al 67' Navarrete sfrutta l'assistenza di Ciranna, controlla e batte Bardet. Al 78' Maraolo si oppone a Catena, cinque minuti dopo Filiu viene espulso per entrata scomposta. Nel finale, il Napoli United si divora il raddoppio in due occasioni: al triplice fischio è 1-0 al Vallefuoco.

Il tabellino

Napoli United: Maraolo, Pisacane (33' Scott), Diakhaby, Akrapovic, Tomasin, De Marco (46' Cittadini), Arrulo, Giordano, Ciranna (72' Samson), Navarrete, Di Gennaro (60' Calabrò). A disposizione: Giordano, Scheler, Santoro, Oliva, Bruno, Brasiello. Allenatore: Maradona jr.

Neapolis: Bardet, Esposito, Pollice, Galasso (78' Varriale), Lanzillo, Filiu, Festa (79' Barretta), Esposito (84' La Ferrara), Catena (83' Pirone), Scuotto, Selva. A disposizione: Chiariello, Terribile, Peluso, Criscuolo, Monti. Allenatore: Peluso

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Marcatori: 67' Navarrete (NU)

Ammoniti: Pisacane, Diakhaby, Arrulo (NU), Lanzillo (N)

Espulsi: Filiu (N)